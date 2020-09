Ayuso y Sánchez crean grupos de trabajo para frenar el Covid en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acordaron ayer crear un "espacio de colaboración" entre el Ejecutivo central y el regional mediante un equipo que se reunirá semanalmente, con el objetivo de "coordinar y planificar respuestas contra la pandemia", si bien Sánchez no descarta tener que decretar el estado de alarma.

El grupo de trabajo estará compuesto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contarán con un portavoz técnico sanitario para atender las demandas informativas de la sociedad.

El acuerdo fue alcanzado en el primer encuentro entre ambos en la sede del Gobierno regional de la Puerta del Sol para abordar el avance de la pandemia en la región.

Por su parte, la Generalitat recomienda no viajar a la Comunidad de Madrid ante el auge de positivos por Covid-19, según anunció ayer el presidente Quim Torra, quien abogó por establecer controles de temperatura en las estaciones de tren y el aeropuerto para los viajeros procedentes de Madrid.

El presidente catalán también hizo una petición a la presidenta Ayuso para que se establezcan "medidas más estrictas", en concreto, "que no se permita a nadie salir de Madrid si no se tiene la certeza de que es negativo" y pide que se realice la prueba PCR. "Para mí, no es un consuelo que otros territorios puedan estar peor que nosotros", indicó Torra, quien aseguró que el riesgo de rebrote está volviendo a subir en Cataluña, donde "el índice de contagio es posible que vuelva a subir por encima de uno esta semana".