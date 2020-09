Alerta por el elevado consumo de porno entre adolescentes

"La primera vez que me llegó un contenido [pornográfico] vía redes sociales fue, más o menos, sobre los 13 años. En este contenido el hombre, la mayoría de veces, está en una posición de poder y la mujer acaba siendo la sumisa. Indirectamente nos imaginábamos que así era realmente cómo funcionaban las relaciones de pareja [...]. El consumo de pornografía es una vía de escape porque no recibimos ningún tipo de educación sexual". Estas reflexiones pertenecen a Jaume, un joven de 19 años que ha colaborado con Save The Children para poner voz y cara a una investigación de la oenegé que señala que ocho de cada diez chicos entre 13 y 17 años consumen porno habitualmente, con una edad media de inicio de 12 años, lo que "impacta de un modo significativo en su desarrollo", según el director ejecutivo de la entidad, Andrés Conde.

La investigación, de carácter cuantitativo y cualitativo y en la que han participado 1.753 jóvenes, constata además importantes diferencias entre géneros y orientación sexual Mientras el 87,5% de los chicos confiesa haber visto pornografía alguna vez en su vida, este porcentaje desciende a casi el 40% en el caso de las chicas. Ellos lo ven casi a diario, mientras ellas una vez a la semana o al mes. Y para ellos el primer acceso corresponde a una búsqueda activa o una especie de rito de iniciación. Ellas, en cambio, encuentran el contenido de manera accidental, por parte de anuncios en internet, y están más expuestas a recibirlo de personas desconocidas. Y mientras ellos lo consumen para satisfacer sus "necesidades instintivas", las adolescentes lo hacen para aprender qué se espera de ellas. Y, en el caso del colectivo Lgtbi, para buscar referentes con una identidad sexual semejante.

La edad media a la que comienza el consumo es a los 12 años, pero el 9% admite que empieza a visionar porno antes de los 10. Según Conde, la edad cada vez es más baja porque "el acceso a los móviles, principal modo de visionado, es cada vez más temprano".

Además de la frecuencia en el consumo, Save the Children ha preguntado a los participantes, dados los pocos estudios que se han realizado en España sobre este tema, cómo les influyen los contenidos y si detectan si en las imágenes hay violencia, desigualdad y prácticas de riesgo. El análisis revela que un porcentaje alto de adolescentes sí que es capaz de reconocer estos problemas, pero, entre quienes más consumen porno, el 36,8% no diferencia entre la ficción de las escenas y sus propias experiencias sexuales y el 38% no encuentra en ellas desigualdad.

Asimismo, el 54,1% de los adolescentes, en su mayoría chicos, admite que la pornografía les da ideas para sus propias experiencias sexuales y al 54,9% les gustaría poner en práctica lo que han visto. Además, el 47,4% ha llevado alguna escena a la práctica. En relación a este último punto, Save the Children considera especialmente preocupante que, cuando intentan imitar lo que ven, no siempre solicitan consentimiento.

Esta situación viene, en parte, motivada por la escasa educación afectivo-sexual que reciben tanto en sus casas como en los centros educativos. La formación en relaciones sexuales sanas e igualitarias no forma parte del currículo escolar, por lo que "la pornografía se ha convertido en profesora y consultorio de sexualidad para los adolescentes", según Catalina Perazzo, directiva de la oenegé.

"El peligro no es que vean pornografía, sino que su deseo sexual se esté construyendo sobre unos cimientos irreales, violentos y desiguales propios de la ficción", explica la experta.