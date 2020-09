Seis conferencias y seis talleres en el mayor congreso educativo de Galicia

Que las artes deben estar más presentes en educación es una idea que defiende el escritor y pianista James Rhodes, que será el encargado de la conferencia inaugural del IV Foro de Educación del periódico Faro de Vigo, del mismo grupo al que pertenece LA OPINIÓN. La belleza del lenguaje, se titula la charla del célebre músico británico, y podrá seguirse a las 19.00 horas de mañana en el Auditorio Mar de Vigo (presencial) o en streaming. El sábado por la tarde será el turno de la conferencia del profesor de matemáticas y divulgador, Eduardo Sáenz de Cabezón. Bajo el título, El espejismo de la mayoría, Sáenz de Cabezón explicará en el tiempo que dure la conferencia un concepto matemático para entender por qué en las redes sociales la opinión minoritaria se percibe como mayoritaria. Un error de percepción que tiene su explicación matemática. Y como el propio profesor asegura: "todos llevamos un matemático dentro pero parece estar dormido o asustado".

Son las dos principales conferencias del foro de educación de este año, el mayor evento educativo en Galicia, que llega a su cuarta edición con expertos de alcance nacional e internacional. Serán seis conferencias y seis talleres prácticos que tendrán lugar en una jornada y media: desde la tarde de mañana (viernes) hasta la tarde del sábado. En anteriores ediciones el Foro de Educación reunió a más de mil docentes y familias en el Auditorio Mar de Vigo. En esta ocasión, la organización del evento está sujeta a las medidas de higiene y seguridad exigidas en la actualidad debido a la situación sanitaria actual por Covid-19. Por ello este año se combinará la asistencia presencial al Mar de Vigo con el seguimiento de las conferencias por streaming. (información sobre el programa, entradas y visualización online en www.faroimpulsa.es).

Mañana por la tarde se iniciará el IV Foro de Educación. Los talleres prácticos simultáneos serán de 17.00 a 18.30 horas. Para los asistentes a los talleres el horario de apertura del Auditorio Mar de Vigo será a las 16.00 horas. (Los asistentes solo a la conferencia podrán acceder a partir de las 18.00 horas). Tras los talleres, a las 18.45 horas será la inauguración oficial del foro y a las 19.00 horas la conferencia inaugural.

Son seis los talleres prácticos de este año y los interesados en asistir pueden adquirir una entrada para la sesión del viernes o del sábado. Los seis talleres se celebrarán los dos días. ¿Sobre qué tratan? De la parte de disciplinas Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) se encargará el profesor Manel Rives; del reto de la educación online José Carlos López Ardao (Universidade de Vigo); de creatividad y proyectos colaborativos las profesoras Luz Beloso y María José Soto; de pautas para personas con dislexia, tanto en casa como en el aula, Esther López Carbajales, presidenta de la Asociación Galega de Dislexia (Agadix); los docentes David Chacón y Guillermo Negre, del taller Do it yourself, y María Soto, de Educa Bonito, hablará sobre valores y educación emocional. Los talleres del sábado serán a las 17.45 horas, tras la conferencia de Sáenz de Cabezón.