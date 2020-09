La Xunta aprueba hoy un plan para la educación no presencial

El curso escolar arrancó ayer para ESO, Bachillerato y FP en Galicia, una semana después del plazo inicial debido a la necesidad de adaptarse a las medidas de seguridad contra el Covid-19. Ante esta situación inédita, la Xunta aprobará hoy un plan de contingencia para regular la educación no presencial o semipresencial, alternativa en casos de brotes en las aulas. "Mañana aprobaremos otra propuesta de plan de contingencia para la educación no presencial o semipresencial, con más ordenadores, formación y medios", avanzó ayer el presidente de la Xunta La situación en las aulas fue el hilo conductor de las primeras preguntas al presidente de la legislatura. Pese a las promesas de diálogo, el cara a cara de Feijóo con Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG) escenificó las dificultades para lograr que se estrechen las manos. La oposición atacó la "improvisación" de la Xunta para afrontar el inicio de curso mientras Feijóo echó en cara al BNG "alentar" huelgas y al PSdeG no protestar ante la discriminación de Galicia en el reparto de fondos contra el Covid.