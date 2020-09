Detenido un joven de 24 años por estrangular a su novia en su domicilio en Valencia

Un joven de 24 años fue detenido en la madrugada de ayer por la Policía Nacional tras, supuestamente, haber asesinado a su pareja sentimental, una joven de 26 a la que estranguló en el domicilio que compartían en la ciudad de Valencia.

El suceso se produjo sobre las 04.00 horas después de que, supuestamente, la pareja mantuviera una discusión por celos a raíz de unos mensajes de WhatsApp de el agresor con otra persona, según informaron fuentes de la investigación que precisan que fue el propio joven quien alertó al teléfono de emergencias 112 y a la Policía de lo que había hecho, tras lo cual fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

La pareja se conoció por internet y, tras iniciar una relación sentimental, se fueron a vivir juntos en la ciudad de Valencia. La joven asesinada es de nacionalidad china y el joven detenido es de origen peruano nacionalizado español, y hasta el momento no se conocen denuncias previas por violencia machista.

La mayoría de los vecinos consultados sabían que el piso donde se ha cometido el crimen era propiedad de una mujer de origen chino, pero no tenían contacto con la pareja que vivía en él actualmente. "No les conocía. Durante la noche he escuchado trasiego en la escalera y he pensado que era una mudanza. Me he enterado más tarde de lo sucedido", explicó uno de los vecinos del edificio mientras otro reconocía que tampoco había escuchado ningún ruido extraño.

Por otra parte, agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer a un individuo en Madrid como presunto autor de una tentativa de homicidio al seccionar el cuello de su pareja con un cuchillo. En pocas horas los investigadores lograron detener al autor escondido en una zona próxima a donde se cometió la agresión.