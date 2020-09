Innovación frente a inmovilismo: talleres prácticos y de vanguardia

El mundo digital facilitó ayer a decenas de padres, profesores y educadores sumarse a las conferencias y talleres del IV Foro de la Educación desde distintos lugares de Galicia y España. Los talleres prácticos, con protocolo Covid, como las conferencias, se realizaron de forma simultánea desde las 17.00 a las 18.45 horas, justo antes de que diera comienzo el acto inaugural. Muchos jóvenes profesionales se interesaron por las herramientas educativas de vanguardia expuestas por expertos que también explicaron su aplicación práctica.

De la parte de disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) se encargó el profesor Manel Rives; del reto de la educación online José Carlos López Ardao (Universidade de Vigo); de creatividad y proyectos colaborativos las profesoras Luz Beloso y María José Soto; de las pautas a aplicar en escolares con dislexia, tanto en casa como en el aula, Esther López Carbajales, presidenta de la Asociación Galega de Dislexia (Agadix); los docentes David Chacón y Guillermo Negre, del taller Do it yourself y María Soto, de Educa Bonito, abordaron valores y educación emocional.

"Es muy importante poner en marcha métodos nuevos. En educación hay que innovar, no hay que ser inmovilista", explican dos profesoras de Primaria al salir del taller de Manel Rives sobre la creatividad y el pensamiento crítico: "La soft skills y Steam", dos términos muy cuestionados. El arte, el diseño y las humanidades son esenciales para un enfoque holístico y completo de desarrollo del aprendizaje, según la experiencia de Rives.

"Es la primera vez que venimos al Foro y nos ha gustado", explican dos pedagogas al salir del taller de Luz Beloso & María José Soto: "He aprendido cosas que me resultarán muy útiles en el día a día". El trabajo colaborativo de Beloso y Soto apunta que todo se puede con la unión de talentos y la creatividad. Ambas han trabajado conjuntamente en proyectos por la mejora de la calidad y la integración de las TIC en el aula y defienden que todo es relativo, por lo que los problema pueden convertirse en oportunidades y retos para transformar realidad y sociedad.

"Es importante conocer que puede educarse de otra manera, distinta a la tradicional", explicaba una ingeniera que acompañaba a una amiga profesora en el taller de María Soto, fundadora de Educa Bonito. Especialista en disciplina positiva su proyecto pretende sensibilizar a padres y madres sobre una forma de educar que combine respeto, amabilidad y firmeza, unas habilidades para la vida desde el respeto mutuo. La disciplina positiva se centra en la búsqueda de soluciones y el manejo respetuoso de las emociones para ir más allá de la simple modificación de conducta, ya que enseña y motiva a los niños a que descubran sus propias capacidades.