Moderna asegura que su vacuna también genera anticuerpos en ancianos

Las personas mayores de 70 años desarrollan tantos anticuerpos y células inmunitarias como las personas jóvenes tras recibir la vacuna de Moderna contra la Covid-19, según un ensayo clínico realizado por científicos independientes de la compañía. Los resultados, publicados en The New England Journal of Medicine, indican por primera vez que la vacuna puede ser eficaz en personas mayores. El hecho de que la inmunidad se debilite con la edad hacía temer que las vacunas tuvieran poca eficacia en este colectivo, que es uno de los que está previsto inmunizar en primer lugar. "Son resultados esperanzadores", destacó Christian Brander, investigador Icrea especialista en vacunas en el instituto IrsiCaixa en Badalona.

El ensayo clínico disipa dudas sobre la eficacia de la inmunización en el grupo de edad más vulnerable a la Covid-19. Brander advirtió, sin embargo, que haber observado una respuesta inmunitaria en análisis de laboratorio no garantiza que la vacuna vaya a ser eficaz para prevenir infecciones en la vida real. Esta eficacia solo podrá comprobarse en un ensayo clínico de fase III que está actualmente en curso con 30.000 participantes.

La vacuna de Moderna es una de las que está en fase de desarrollo más avanzado contra el virus SARS-CoV-2. En un ensayo clínico anterior con voluntarios de 18 a 55 años, demostró que genera una respuesta inmunitaria tan potente como la de los pacientes que han superado la infección. En otros dos estudios con macacos y con ratones se ha observado que, cuando se les expone a altas dosis del virus después de recibir la vacuna, no enferman.

Tras estos prometedores resultados, el gobierno de EE UU cerró en agosto la compra de cien millones de dosis de la vacuna, que está previsto empezar a distribuir antes de final de año si se confirma su eficacia y su seguridad en el ensayo clínico de fase III. La Comisión Europea, por su parte, ha cerrado un acuerdo con Moderna para adquirir 80 millones de dosis, que permitirán vacunar a 40 millones de personas, pues cada persona debe recibir dos dosis con cuatro semanas de diferencia.