Madrid sigue sin saber cuándo será confinada

Ni 12 horas le duró a Isabel Díaz Ayuso su rebeldía. En uno de sus cada vez más frecuentes giros de guion se comprometió ayer a acatar la orden "alegal" del Gobierno de cerrar Madrid capital y otras nueve poblaciones, pero intentará eludirla presentando hoy mismo un recurso ante la Audiencia Nacional en el que solicita la suspensión cautelar. Las medidas deben ejecutarse alrededor de la medianoche de hoy, según la resolución publicada por el Ministerio de Sanidad en el BOE, pero es posible que la presidenta regional intente demorarlas hasta que el tribunal se pronuncie.

La incertidumbre se cierne sobre los madrileños desde que el martes el ministro Salvador Illa y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, anunciaron el acuerdo alcanzado sobre las nuevas restricciones. Desde entonces, se produjo el descuelgue de Ayuso del pacto, el voto en contra de Madrid y otras comunidades del PP en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y la afirmación del consejero madrileño de Sanidad de que la decisión de este órgano "no tiene validez jurídica". Todo en solo dos días y aún no se ha despejado ni cuándo ni cómo entrará en vigor.

Ayuso debió de percatarse de que su huida hacia adelante podía llevarle al mismo camino por el que transita una parte del secesionismo catalán. "Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno cumplirá las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas", le espetó al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, en la sesión de control de la Asamblea.

Una vez superado su momento Torra, la presidenta regional solicitó un informe para discernir ante qué tribunal se presenta el recurso y si era posible solicitar una suspensión cautelarísima para torpedear la entrada en vigor. La presidencia regional informó anoche de que hoy mismo se presentará el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de que su contenido se hará público en una rueda de prensa. Fuentes del Gobierno insistieron en que la restricciones deben entrar en vigor la medianoche de hoy "sí o sí" y que solo la intervención del juez podría demorarlas.

El anuncio se hizo efectivo mientras Ignacio Aguado, en una entrevista en directo en el Telediario 2, apuntaba rotundo esto: "No creo que el mejor lugar para intentar buscar soluciones a este drama sean los tribunales. Yo prefiero sentarme en una mesa a hablar". Cuando le informaron del anuncio del Gobierno regional, Aguado, que no tenía conocimiento previo de la decisión, señaló que será una iniciativa de Díaz Ayuso y ella "tiene la última palabra".

Limitaciones

Tampoco está aún claro qué restricciones incluirá. La decisión colegiada del CISNS establece la limitación de los desplazamientos de entrada y salida de los 10 municipios a los viajes al trabajo, a la escuela y algunos otros casos más, así como la reducción de los aforos de los bares y comercios al 50% y de las terrazas al 60%. Estas y otras medidas son el mínimo que exige la orden, pero la Comunidad puede ampliarlas.

La decisión del Consejo no incluye el cierre de parques y jardines que sí estableció Madrid en las 45 áreas sanitarias confinadas y el consejero de Sanidad ya ha avanzado que en su transposición de la normativa ellos sí lo incluirán.

Lo que parece seguro es que una vez establecidos los confinamientos no serán de unos pocos días. El portavoz gubernamental de la pandemia, Fernando Simón, dejó claro que "hasta que no se detecte una tendencia pronunciada de descenso de la curva de contagios" no se podrán levantar las restricciones y pidió colaboración a los madrileños. Las medidas deberán tomarse por dos semanas prorrogables y la evolución se seguirá semanalmente por los equipos de Sanidad y la Comunidad.