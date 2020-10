Simón afirma que la 'vuelta al cole' tiene un impacto "muy limitado" en la pandemia

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, aseguró ayer que, pese al cierre de aulas y colegios, así como de brotes, el regreso de los niños y jóvenes a los colegios está teniendo un impacto "muy limitado" a nivel global en cuanto a la transmisión del coronavirus.

Simón reconoce que desde la vuelta al cole se han cerrado aulas y colegios durante "algunos días" y se ha producido "algún brote" en "algún" grupo de alumnos, pero no por ello quiere decir que el impacto esté siendo "importante". "Hasta ahora el impacto está siendo muy limitado, el impacto a nivel global hasta ahora no está siendo importante en la transmisión de la enfermedad, a nivel general no lo es", señaló durante su comparecencia para informar de los últimos datos relacionados con la pandemia.

A su juicio, el limitado impacto que está teniendo la vuelta al cole es gracias a la comunidad educativa, que ha demostrado tener un "buen comportamiento". "Quiero agradecérselo a niños, adolescentes, a todos nuestros estudiantes", apuntó el asesor del Gobierno en esta pandemia.