La Fiscalía pide cárcel para un padre de Valencia por coaccionar a la profesora de su hija

La Fiscalía Provincial de Valencia pide una pena de un año y tres meses de cárcel para un hombre acusado de coaccionar a la profesora de su hija. "Te has pasado por la cara mi autorización, donde no te permito que mi hija vaya a charlas de mujeres, porque no cree en la violencia de hombre a mujer", le indicó.

El acusado se enfrenta a un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución y a un delito de coacciones leves, según recoge la fiscal Susana Gisbert en su escrito de calificación provisional. En cuanto a las coacciones, concurre la circunstancia agravante de reincidencia.

El incidente se remonta a 2019, cuando el acusado abordó a la salida del colegio a la profesora. Al verla le dijo la frase ya citada, en la que se refería a una charla impartida acerca de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas, aprobada tanto por el centro como por la asociación de padres.

La profesora le reiteró al hombre que la charla no se refería al tema de la violencia de género, pero pese a ello, continuó gritando y afirmando que lo que hacían era "adoctrinar" a los alumnos. También le aseguró que al día siguiente iría con su abogado a denunciarla.