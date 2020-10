Los casos superan los 800.000, pero se modera el aumento

La cifra de casos totales en España superó ayer la barrera de los 800.000, aunque el incremento de contagios registrado en la última actualización del Ministerio de Sanidad, tras el paréntesis del sábado y domingo sin nuevos datos, fue menor que el de los anteriores lunes. Así, ayer se sumaron 23.480 positivos más, hasta 813.412, mientras que en los anteriores lunes se verificaron incrementos de 31.785 (28 de septiembre); 31.428 (21 de septiembre); 27.404 (14 de septiembre), 26.560 (7 de septiembre) y 23.572 (31 de agosto). El total de fallecidos suma 189 más (366 en la última semana) hasta los 32.225.

La Comunidad de Madrid registra una notable reducción de casos: notifica 207 frente a los 814 positivos comunicados el viernes pasado. Según las cifras del Ministerio de Sanidad, cinco comunidades registraron más casos en el último día: Aragón, con 318 positivos; Navarra, con 302; País Vasco, con 266; y Galicia, con 260.

Fernando Simón, escéptico

El portavoz científico del Gobierno en esta pandemia, Fernando Simón, se mostró ayer escéptico ante la reducción de contagios notificada por Madrid. "No es para quedarnos tranquilos porque haya pequeños descensos en algunas comunidades autónomas", señaló. Añadió que la bajada de la incidencia en Madrid "puede estar justificada por el retraso en los datos. No están llegando los resultados de todas las pruebas de antígenos. Lo ideal es que haya descensos de incidencias reales y que no sea simplemente un artefacto de notificación", afirmó, cuestionando así la veracidad de los datos.