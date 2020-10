Un pinchazo que vale (casi) por dos

La campaña de vacunación de la gripe arrancará el martes en Galicia y se prolongará hasta finales de diciembre. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) quiere llegar este año a más población para tratar de minimizar las consecuencias de la convivencia del patógeno que causa esa enfermedad con el SARS-CoV-2. "La intención es alcanzar el 75% de cobertura. A partir de este porcentaje, es posible limitar la circulación del virus de forma significativa", señala la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del área sanitaria de A Coruña y Cee, María José Pereira, quien subraya que, en actual contexto de crisis sanitaria, "todos debemos contribuir para ponérselo difícil a la gripe".

Es importante también, este año más que nunca, concertar cita previa para vacunarse. ¿Y cómo se pide? Como cualquier otra cita con Enfermería de Atención Primaria. "Por teléfono, llamando a su centro de salud, o a través de la página web del Sergas", apunta la subdirectora de Procesos Asistenciales de Enfermería del área sanitaria coruñesa, Montserrat Cendán, quien especifica que cada ambulatorio ha definido "un espacio dentro de sus instalaciones, y unas franjas horarias", para "facilitar la administración de la vacuna y hacer su conveniente registro en la historia electrónica de los pacientes".

Entre los considerados grupos de riesgo a los que el Sergas administrará gratuitamente la vacuna, figuran los mayores de 60 años, residentes en instituciones cerradas, embarazadas y ciudadanos con factores que los predisponen a padecer complicaciones de esta dolencia, entre otros. Además, una de las novedades de este año es la inclusión las mujeres en el puerperio (hasta seis meses después del parto) que no fueron inmunizadas durante la gestación.

Los ciudadanos que no entran en ninguno de esos supuestos, ¿se pueden vacunar? ¿Y los bebés? ¿Cómo se diferencia la gripe de la Covid-19? ¿Es posible sufrir, al mismo tiempo, ambas dolencias? La doctora María José Pereira resuelve estas y otras dudas que puedan surgir ante el inicio de la campaña de vacunación gripal más importante de los últimos tiempos.

E Pertenezco a un grupo de riesgo. ¿Debería vacunarme cuanto antes o sería conveniente que esperase unas semanas para alcanzar el nivel máximo de protección cuando la circulación del virus sea mayor? "Habitualmente hemos trasladado que no era preciso acudir a vacunarse los primeros días necesariamente, ya que tras unas semanas es cuando se alcanzaban los títulos más altos de anticuerpos, disminuyendo progresivamente. Retrasar la vacunación unos días pretendía aproximar estos altos niveles de anticuerpos con el inicio de la onda epidémica de gripe, que suele comenzar a mediados de diciembre. Sin embargo, debemos garantizar una vacunación ordenada y segura en los centros de salud, por lo que es necesario ir distribuyendo durante todas las semanas que dure la campaña la atención, evitando las aglomeraciones no necesarias", explica la doctora Pereira, quien admite, no obstante, que se desconoce "de qué forma la circulación del SARS-CoV-2 va a modificar la onda epidémica gripal", de ahí que sea conveniente "primar la vacunación independientemente al momento".

E Convivo con un familiar incluido en un grupo de riesgo. ¿Me tengo que vacunar? "Sí, está indicada la vacunación en los convivientes de personas con factores de riesgo de poder padecer gripe complicada", aclara la doctora Pereira, y reitera: "Debemos evitar la circulación del virus en el entorno próximo a la población sensible, intentando poner barreras para que llegue al paciente susceptible".

E ¿Si no pertenezco a ninguno de los grupos de riesgo y no convivo con población sensible, me puedo vacunar igualmente? La responsable del Servicio de Medicina Preventiva del área coruñesa explica que, en el momento actual, el sistema público de salud "sólo financia la vacunación frente a la gripe a los grupos definidos como población de riesgo". "Este año es necesario garantizar la vacunación a esta población de forma prioritaria. La vacuna es beneficiosa para cualquier persona, pero tenemos que ser cuidadosos con su utilización", indica.

E ¿A partir de qué edad se deben vacunar los niños? "A partir de 6 meses", apunta María José Pereira, los niños con factores de riesgo "podrían vacunarse". "Las vacunas han sido probadas para garantizar la seguridad y efectividad también en estas edades", sostiene.

E ¿Qué cepas del virus se prevé que circulen mayoritariamente este año? "Es difícil realizar esta predicción, ya que la circulación del virus gripal ha sido muy limitada en los países del hemisferio sur", señala la doctora Pereira, quien recuerda que las vacunas utilizadas "se han ido adaptando a la información disponible sobre serotipos para conseguir la mejor protección posible".

E ¿Cómo se contagia la gripe? El mecanismo de transmisión de la gripe es muy similar al del SARS-CoV-2. "Mediante las gotas gruesas de flügger que eliminamos al hablar, toser o estornudar. Sin embargo, parece que la capacidad de transmisión es algo menor, teniendo un Ro de aproximadamente 1,5-2 frente al 3,5 y el 6 del SARS-CoV-2", apunta la jefa de Medicina Preventiva del área sanitaria coruñesa, y detalla: "El Ro o número básico de reproducción que representa el máximo potencial epidémico de un patógeno. Describe cuantos casos ocurrirían si una persona infectada entra en contacto con una comunidad totalmente susceptible".

E ¿Cuál es el tiempo de incubación de la enfermedad? La doctora Pereira explica que, en el caso de la gripe, "la media del periodo de incubación es de 48 horas, pudiendo variar entre 1-7 días". Para la Covid-19, sin embargo, la media "está entre 5-7, si bien el periodo de incubación puede ir de 1 hasta 14 días".

E ¿Cómo se puede diferenciar la gripe de la Covid-19? ¿Qué síntomas comparten, y en cuáles se diferencian, ambas patologías? "Tanto la gripe como la Covid-19 pueden tener distintos niveles de signos y síntomas, que van desde su ausencia (casos asintomáticos) a síntomas graves", apunta la jefa de Medicina Preventiva del área sanitaria coruñesa. "Los más comunes de ambas dolencias incluyen fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el aire), cansancio, dolor de garganta, dolor muscular y molestias corporales y dolor de cabeza. Además, algunos enfermos pueden sufrir vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos", señala. Se han asociado "específicamente" con la Covid-19 la anosmia (falta de olfato) y la ageusia (falta de gusto), "aunque no podría considerarse excluyente", apunta la doctora Pereira, quien reconoce que "clínicamente, es muy difícil hacer diferencias". "Quizá en la evolución de la enfermedad sí que pueda encontrarse alguna. En la gripe es mantenida. En la Covid-19, tras una fase inicial parecida, puede aparecer un empeoramiento brusco a la semana que obligaría a descartar la existencia de complicaciones muy serias como la neumonía.

E ¿Toda persona con síntomas se tendrá que someter a una PCR para descartar la Covid-19? "Habida cuenta la dificultad de discriminar clínicamente entre gripe y Covid-19 es necesario que la indicación en cuanto a la realización de PCR la haga un profesional sanitario, que valorará tanto la situación clínica del paciente cómo otros factores relevantes, como el riesgo epidemiológico del área o la posibilidad de que el paciente pertenezca a colectivos de especial sensibilidad o vulnerabilidad", explica María José Pereira. En todo caso, "en el momento actual, si existen síntomas compatibles, se pueden realizar estudios en menos de 24 horas", añade.

E ¿Es posible contraer la gripe y la Covid-19 al mismo tiempo? ¿Si eso pasase, aumentaría el riesgo de sufrir complicaciones?La jefa de Medicina Preventiva del área sanitaria coruñesa asegura que sí existe esa posibilidad, aunque "parece que no sería lo frecuente", pues los datos que hay son "preliminares" y "hablan de un riesgo bajo de co-infección". La doctora Pereira refiere, no obstante, que en alguna publicación de países de nuestro entorno (Gran Bretaña), se recoge que las personas con co-infección de ambos virus "desarrollaban cuadros clínicos más graves y tienen una probabilidad de fallecer casi del doble en comparación con las que sólo sufren la Covid-19".

E ¿Por qué es especialmente importante vacunarse este año? "La circulación simultánea de dos virus con capacidad de producir enfermedades respiratorias graves -además de descompensaciones en la patología crónica de mucha población- es una situación crítica que no nos podemos permitir, ni como pacientes, ni como sistema sanitario. Y tampoco como sociedad. Debemos utilizar todas las herramientas disponibles para evitar que esto ocurra, y es indiscutible que la vacuna de la gripe es una de las herramientas más efectivas de la que disponemos", concluye.