Veneno de avispa contra la pandemia silenciosa

El veneno de una avispa de Asia, la Vespula lewisii, puede tener la clave para combatir las bacterias resistentes a los antibióticos y otros patógenos, incluido el coronavirus SARS-CoV-2. El biotecnólogo coruñés César de la Fuente, profesor en la Universidad de Pensilvania (EE UU), es uno de los autores de una investigación en la que el veneno de avispa se convierte en nuevos antibióticos sintéticos que funcionan en modelos animales. El artículo fue publicado ayer en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), una de las publicaciones científicas de mayor prestigio e impacto, y la segunda revista más citada del mundo.

Hace años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó las bacterias resistentes, también llamadas "superbacterias", como "el gran riesgo de salud pública del siglo XXI". El abuso de los antibióticos, tanto en humanos como en animales, ha incrementado la resistencia de estos microorganismos, un problema del que ya advirtió el descubridor de la penicilina, Alexander Fleming, y que se calcula que causará 10 millones de muertes en 2050. Solo en Estados Unidos mata anualmente a más de 35.000 personas. Esta "pandemia silenciosa" coincide con un descenso acusado en el desarrollo de nuevos fármacos antibacterianos.

Como subraya esta investigación, las infecciones resistentes no solo son graves por sí mismas, sino que pueden causar una enorme mortalidad durante las pandemias. Así ocurrió en la de la llamada gripe española de 1918, en la que la gran mayoría de las muertes se produjeron no por los virus de la gripe, sino por infecciones bacterianas oportunistas, que también desempeñan un papel nada desdeñable en la actual pandemia de Covid-19.

El artículo en PNAS, titulado Reutilización de una toxina peptídica del veneno de avispa en antiinfecciosos con propiedades antimicrobianas e inmunomoduladoras, describe cómo el equipo científico de César de la Fuente convirtió un péptido derivado del veneno de avispa, el mastoparan-L, en potentes antimicrobianos sintéticos capaces de resolver una infección en ratones que de otra forma sería letal.

La nueva molécula, llamada mast-MO, es un péptido que demostró en los modelos animales cualidades antimicrobianas, al permeabilizar la membrana exterior de bacterias tan importantes como la Klebsiella pneumoniae (causante de neunomías oportunistas), la Staphylococcus aureus (que provoca múltiples enfermedades) o la Escherichia coli (muy abundante en nuestro tracto gastrointestinal, pero que también puede ser patógena).

Además, esta sustancia logró que más leucocitos fluyeran a la infección y consiguió controlar la inflamación, un efecto que puede contrarrestar la llamada "tormenta de citoquinas", la respuesta inmunitaria descontrolada que se produce en cuadros graves de Covid-19 y que puede causar la muerte. Por si fuera poco, las bacterias desarrollan resistencia a esta molécula a un ritmo mucho más lento que a los antibióticos convencionales.

Los péptidos antimicrobianos son unos candidatos a antibióticos que, al igual que las proteínas, están presentes en la naturaleza y que César de la Fuente lleva un lustro investigando. Actúan contra un amplio abanico de microorganismos, incluyendo bacterias grampositivias y gramnegativas, hongos, virus y parásitos. En el caso de este principio activo, el mast-MO, los científicos consiguieron reducir sus efectos tóxicos en la sangre y potenciar sus propiedades terapéuticas.

Otra de las ventajas de este péptido sintetizado del veneno de avispa es que potencia la acción de algunos antibióticos convencionales, como la kanamicina, el cloranfenicol y la gentamicina, por lo que podría utilizarse como coadyuvante.

No es el único avance relacionado con la pandemia en el que ha participado recientemente César de la Fuente. El científico coruñés lidera un proyecto para la creación de un sistema de diagnóstico de Covid-19 basado en papel para capturar partículas virales en el aliento. Este trabajo fue reconocido el pasado verano con el primer Premio Nemo de la Universidad de Pensilvania.