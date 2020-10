La Xunta analiza esta tarde si impone restricciones en Arteixo por el aumento de casos de Covid

El comité clínico de la Xunta analizará esta tarde si impone algún tipo de restricción en el concello de Arteixo, el único de la comarca coruñesa que se encuentra en nivel 3 al registrar una incidencia de más de 21 casos de coronavirus en los últimos siete días. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, reconocía esta mañana en una visita al Covid-auto instalado en el Hospital Universitario de A Coruña, que la incidencia no es el único dato que se analiza a la hora de ver si una zona o concello precisa de algún tipo de restricción para controlar la expansión del virus. "Se analizan entre diez y treinta parámetros como la trazabilidad de los casos, los casos húerfanos o el grado de ocupación hospitalaria", indicó el conselleiro quien quiso aclarar que estar en nivel 3 "no equivale a tener siempre restricciones". "Es cierto que hay cierto paralelismo pero no siempre es así. Puede ser un concello pequeño, donde se conoce el origen de los casos y están contralados y las medidas a tomar son diferentes", indicó.

Durante la visita a este Covid-auto, el conselleiro reconocía también los problemas que muchos pacientes se están encontrando a la hora de poder contactar por teléfono con su centro de salud para solicitar una cita. "Hay un problema en el acceso porque el modelo estaba funcionando en otro contexto diferente a la pandemia y hay que adaptarlo. Estamos buscando soluciones", indicó el conselleiro.

Por su parte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, aseguró a que tras casi un mes del inicio de las clases en la comunidad gallega y "siempre siendo prudentes", cree que los datos de incidencia del virus en estos centros hasta el momento indican que "las escuelas son lugares seguros, donde no solo no ayudan a la transmisión del virus sino que actúan como cortafuegos al frenar la cadena de transmisión". Los últimos datos, del pasado viernes, revelan que había 470 infectados y 23 aulas cerradas.