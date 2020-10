Los asmáticos con Covid no tienen más riesgo de ser hospitalizados que otros pacientes

Las personas con asma que han dado positivo por coronavirus no tienen más riesgo de ingresar en un hospital que otros pacientes. Son las conclusiones de una investigación en Annals of the American Thoracic Society que ha revisado varios estudios sobre la prevalencia del asma en pacientes hospitalizados por Covid y de la que informa la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ).

El estudio realizado a nivel internacional también descarta que los asmáticos tengan más riesgo de ser intubados. Aún así deben seguir extremando las medidas preventivas frente al Covid: distancia de seguridad, mascarilla e higiene de manos, además de evitar lugares cerrados y concurridos.