Matesanz: "Si el país se hubiese cerrado 5 días antes, se habría evitado un 80% de muertes"

El nefrólogo Rafael Matesanz, que fundó y dirigió durante 28 años la Organización Nacional de Transplantes (ONT), criticó ayer la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, del que lamentó la descoordinación, la improvisación y los mensajes contradictorios. "Muchas de las declaraciones del doctor [Fernando] Simón, lo que han hecho es dar cobertura a decisiones políticas", señaló. "Es un subdirector general del Ministerio de Sanidad; no me creo que no hacer nada hasta el 8-M fuera decisión suya. Si en España hubiéramos cerrado cinco días antes, se hubiera ahorrado el 80% de los fallecimientos", añadió.

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, Matesanz lamentó que Simón dijese el 31 de enero que iba a haber "tres o cuatro casos nada más, luego que PCR solo tenía que hacerse a sintomáticos y no a los contactos, y que las mascarillas no servían para nada. Se lanzaron mensajes falsos. Las estadísticas del Ministerio son absolutamente ininteligibles, cuando no están claramente alteradas, caso de la mortalidad", recalcó.

Destacó la importancia de la coordinación, algo clave en el sistema de trasplantes español, recordó.