Pacientes coruñeses esperan hasta ocho días por una cita con su médico de cabecera

La sobrecarga de trabajo en Atención Primaria por la pandemia se traduce ya en un aumento en la espera media para poder ser atendido por el médico de cabecera. En casi la mitad de los 14 centros de salud de la ciudad de A Coruña es imposible obtener cita con el doctor para al día siguiente y en algunos los pacientes tienen que aguardar hasta ocho días para que su facultativo lo atienda por teléfono. La demora es todavía mayor si se quiere acudir de forma presencial a la consulta ya que el protocolo Covid obliga primero hablar con el médico por teléfono y a que éste valore si se necesita verlo y en ese caso se le da cita para otro día. Sindicatos denuncian que esta situación se debe a que, pese a haber aumentado el número de pacientes y tareas a realizar en los centros de salud por la pandemia, no se ha ampliado la plantilla. Desde el Sergas reconocen que en momentos "puntuales" como varios festivos o el inicio de la vacunación de la gripe -es decir, la situación actual- puede haber facultativos de determinados ambulatorios con "demoras" pero aseguran que si el paciente precisa ser visto en el propio día, "se le atiende sea en su centro de salud o en el PAC".

A Coruña cuenta con catorce centros de salud y en seis de ellos -Casa del Mar, O Ventorrillo, Matogrande, Monte Alto, San José y O Castrillón- los pacientes no solo no pueden conseguir cita con su médico para el día siguiente sino que deben esperar hasta ocho días para poder hablar con él. La demora eso sí puede variar incluso dentro de un mismo centro de salud ya que depende del facultativo de cada paciente -que puede estar de baja, por ejemplo, y al que deben cubrir el resto de compañeros-. Eso ocurre en la Casa del Mar, donde un usuario podía ayer solicitar cita online para su médico y la obtenía para el próximo lunes 19 (cuatro días de espera aunque con el fin de semana por el medio) mientras hace solo unos días, otro paciente tenía que aguardar dos semanas. En O Ventorrillo pedir cita ayer suponía no tenerla hasta el martes o el miércoles de la semana que viene -o incluso el jueves si era solo para recetas- mientras que usuarios de O Castrillón tenían que esperar ocho días para la cita con su médico, siete en Monte Alto y cinco en el ambulatorio de San José. La situación no mejora en Pediatría: pedir cita ayer (15 de octubre) por internet supone que los niños no serán atendidos por su médico hasta el martes o jueves de la próxima semana en O Ventorrillo o San José, por ejemplo.

En el caso de querer solo renovar recetas, la demora suele ser de uno o dos días más aunque en algunos centros se dispara. Es lo que le ocurrió a Juan Carlos Touriñán, un paciente del centro de salud de Matogrande que cuando pidió cita para solicitar nuevas recetas para su tratamiento -precisa fármacos para la hipertensión y las arritmias, entre otras patologías- vio con sorpresa cómo no le daban vez hasta el día 27 de octubre. "Y solo tenía medicamentos para dos días", aseguraba ayer alertado. Tras protestar en su ambulatorio asegura que le han garantizado "que mañana (por hoy) me llamarán en un hueco que tengan"

Los propios médicos de familia entienden las quejas de los pacientes y atribuyen la demora al incremento de pacientes que deben atender a causa de la pandemia. "Ahora hay más pacientes porque tenemos que hacer el seguimientos de asintomáticos o pacientes con Covid que están en sus casas", indica Ana Boedo, miembro de CCOO y facultativa de la Casa del Mar, quien reconoce que "si un paciente tiene algo urgente", lo tiene "difícil para conseguir cita" inmediata y esto se traduce en que ante la tardanza en ser atendidos muchos optan por ir al PAC o a las Urgencias hospitalarias. Una idea que comparte Ramón Veras, de la CIG y doctor en el ambulatorio de San José. "Hacen falta recursos porque nosotros, por ejemplo, tenemos a dos facultativos de baja y uno se cubre parcialmente y el otro no, tenemos que repartirnos a sus pacientes y esto hace que aumente la demora", explica este doctor que ayer ya daba las citas para el próximo miércoles ante la falta de huecos en los días anteriores. Veras también denuncia falta de organización que hace que los médicos no solo atiendan a pacientes con un problema de salud "sino a muchos que tienen dudas sobre si tienen que vacunarse o no de la gripe o si son contacto o no de un positivo de Covid". "Esto no puede llegar a nosotros, debe poder resolverse antes, en administración o enfermería o con campañas de Sanidade", sostiene.

Además, los sindicatos denuncian los problemas que los pacientes tienen para contactar incluso telefónicamente con su centro de salud, algo que el propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, admitía esta semana y para lo que el Sergas, asegura, ya busca una solución. "El servicio de asignación de citas está saturado. Si antes era simplemente asignar una hora y un día, ahora se trata de hacer también consultas telefónicas y esto hace que las líneas estén siempre ocupadas", indica Ana Boedo, quien resalta que desde CCOO exigen que se contrate a más personal administrativo para reforzar este área.

Ramón Veras, por su parte, cree que con los problemas que hay actualmente para contactar con el centro de salud "es necesario que desaparezca el sistema de citas robotizado" ya que "es necesario que alguien conteste y puede aclarar cualquier duda que tenga el paciente cuando llame a su centro de salud". "Nos preocupa que la gente no pueda ni acceder a su ambulatorio telefónicamente", indica.

Desde la gerencia del área sanitaria de A Coruña aseguraban ayer que se están "reforzando" las áreas administrativas en algunos centros de salud y "cubriendo el 100% de las ausencias para hacer frente a las necesidades asistenciales".