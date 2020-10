La UE avisa que el virus "está volviendo a los niveles de marzo" y que "el tiempo se acaba"

La aceleración de la segunda ola de Covid-19 en Europa, donde se ha registrado un millón de nuevos casos en solo diez días, ha llevado a la Comisión Europea (CE) a realizar un llamamiento urgente. "Mi primer mensaje a los Estados miembros es uno de urgencia. Nos estamos quedando sin tiempo, rápidamente -dijo ayer en rueda de prensa la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides-. Todo el mundo tiene que hacer lo que es necesario para evitar la devastación de un confinamiento generalizado". Y es que en ninguno de los países de la Unión Europea se ha planteado volver a la situación de la pasada primavera. Hasta ahora. La CE advierte que el virus "está volviendo a los niveles de marzo", pero no así la preparación de los países, según lamentó el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas.

Este llamamiento urgente coincide con un récord absoluto de casos de coronavirus en Alemania, el país que mejor manejó la primera ola de la pandemia entre los grandes de Europa: 6.638 contagios más, una cifra que supone la mitad de los registrados en España, con la mitad de población, pero que han llevado al Gobierno de Angela Merkel a consensuar medidas restrictivas con los lander.

España lidera las infecciones, con 921.374 (cifra actualizada ayer por el Ministerio de Sanidad), seguida de Francia, con 779.063, Reino Unido, con 654.644; Italia, con 372.799 y Alemania, con 341.223. Son estadísticas por el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), que ayer publicó su primer mapa semáforo de Europa, que incluye datos de incidencia en los últimos 14 días a nivel subnacional, porcentajes de testeo y positividad y un mapa con un indicador combinado basado en un algoritmo. Todo ello para facilitar que los Estados miembros coordinen las restricciones a la libre circulación dentro de la UE.

El vicepresidente comunitario defendió que, más allá de la coordinación exterior, Europa ha trabajado con éxito en muchos aspectos, desde el mantenimiento del mercado interior y las cadenas de aprovisionamiento hasta en la gestión de las fronteras exteriores o el fondo de reconstrucción sin precedentes. "Se han salvado cientos de miles de vidas (...). La tragedia podría haber sido mucho peor", dijo Schinas.

"Última oportunidad"

Por su parte, la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, recordó que hace tres semanas alertó a los países de que Europa estaba ante "la última oportunidad" para mitigar una segunda oleada, reafirmó su mensaje y reclamó a las capitales que reporten información detallada sobre las pruebas que realizan, si bien evitó mencionar qué países no informan adecuadamente y tampoco quiso valorar las distintas medidas tomadas hasta ahora por los diferentes Estados para frenar la expansión del virus.

"Todos estamos hartos y cansados de esto", pero el esfuerzo es necesario, agregó la política chipriota, quien para resaltar la importancia de esa anticipación explicó que "no son las vacunas lo que salvan vidas, sino la vacunación".

De este modo, Kyriakides describió las líneas maestras de la que debería ser la estrategia generalizada de vacunación en cuanto a grupos prioritarios y logística para aplicar las vacunas, que "no va a ser una solución rápida y fácil" pero contribuirá a salir de la crisis, y aportará a la ciudadanía "esperanza y predictibilidad en sus vidas".

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó ayer jueves del "crecimiento exponencial" de la pandemia del coronavirus en Europa y manifestó que esta situación causa "preocupación", aunque el SARS-CoV-2 está provocando menos muertes que en la primera ola.

El director para Europa de la OMS, Hans Kluge, manifestó que el incremento de casos registrados en varios países del continente no significa, sin embargo, que se haya entrado en una "fase oscura" en la evolución de la pandemia y que hay tiempo para actuar. "El virus no ha cambiado, no es ni más ni menos peligroso que cuando se registraron los mayores aumentos de casos el pasado marzo", agregó Kluge en una conferencia de prensa virtual.