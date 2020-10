Sin citas para vacunarse hasta noviembre

Si usted llama hoy por teléfono a su centro de salud para pedir cita previa para vacunarse contra la gripe estacional, casi con toda seguridad se la darán el mes que viene. En la mayoría de los ambulatorios del área sanitaria de A Coruña y Cee, las agendas están llenas para lo que queda de octubre, y en algunos incluso se está convocando a los pacientes ya en la segunda quincena de noviembre. En el centro de salud de Elviña, por ejemplo, a principios de esta semana se daban citas para el día 17 de ese mes, y ayer mismo, en el de Betanzos, para el 25. A cuatro semanas vista.

"La mayoría de los puntos de vacunación están ya cubiertos al cien por cien para este mes. Puede que algún consultorio o algún centro de la periferia o de municipios más pequeños tenga algún hueco la semana que viene, pero en la mayor parte de los ambulatorios de la ciudad de A Coruña están todas las citas ocupadas", subraya la subdirectora de Procesos Asistenciales de Enfermería del área sanitaria de A Coruña y Cee, Montserrat Cendán, quien reconoce que el hecho de que este invierno vayan a convivir dos infecciones importantes a la vez, la Covid-19 y la gripe estacional, ha disparado la demanda de la vacuna contra esta última dolencia. "La población está muy concienciada este año. Tanto es así, que apenas están faltando a las citas, y eso también es muy importante. En otras campañas se daban casos de pacientes que no aparecían el día que les tocaba vacunarse. Y en esta primera semana -la vacunación arrancó el día 13 para la población general-, los casos que se dieron son anecdóticos y siempre justificados", señala.

Que la agendas se llenen rápido en las dos o tres primeras semanas de la campaña de vacunación contra la gripe es "algo habitual", sostiene Montserrat Cendán, aunque la previsión es que la alta demanda se mantenga, al menos, durante todo el mes de noviembre. "Llevamos haciendo campañas desde el año 2000, y casi siempre hay un boom durante las primeras semanas. Pero este año, incrementando los huecos para vacunar y la dosis al máximo posible estamos a tope", apunta la subdirectora de Procesos de Enfermería del área sanitaria coruñesa, y recalca, usando un símil musical. "Hay conciertos en pequeño formato, con un aforo mayor y macroconciertos. Y esto es un macroconcierto, y aún así, estamos a tope. La dos o tres primeras semanas se llenan siempre enseguida. Pero este año contamos con continuar así durante todo noviembre".

Pese a la alta demanda, Cendán insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad a la población ya que, asegura, "hay huecos, tiempo -la campaña finaliza el 31 de diciembre- y dosis suficientes" para que la población diana, "el objetivo prioritario de la campaña de vacunación antigripal", se pueda inmunizar. "Cuanta más población tenga la vacuna, mejor para la protección comunitaria. Pero en este caso hay que priorizar a la población más vulnerable", reitera.

¿Y a qué colectivos agrupa la etiqueta de "población diana"? Mayores de 60 años, residentes en instituciones cerradas, trabajadores de servicios esenciales (sanitarios, conductores de ambulancias, policías, bomberos, etc.), embarazadas y ciudadanos con factores que los predisponen a padecer complicaciones de esta dolencia, entre otros. Además, una de las novedades de este año es la inclusión las mujeres en el puerperio (hasta seis meses después del parto) que no fueron inmunizadas durante la gestación. "En todos estos grupos, estamos sobrepasando los objetivos diarios con respecto a la misma semana de vacunación de la campaña anterior. Y en los centros donde detectamos que los primeros días se iba un poco por debajo, se han incrementado las citas para vacunar", explica la subdirectora de Procesos de Enfermería del área sanitaria coruñesa, quien especifica que distribución de las dosis de la vacuna de la gripe se lleva a cabo "a través de la jefatura provincial", que se encarga de repartir la dosis entre los diferentes puntos de vacunación públicos y privados. "Para garantizar el abastecimiento y evitar que un paciente llegue a vacunarse y se encuentre con que no hay dosis, tenemos que tener la previsión exacta de dosis y personas citadas", señala.

Cendán insiste en que la campaña de vacunación contra la gripe se planifica "con tiempo suficiente" para que la población diana esté inmunizada cuando llegue la ola de esa enfermedad. "No tenemos un oráculo, pero sí sabemos cuándo se prevé que entre la gripe. Y no contamos con que la ola llegue hasta que esté avanzado el mes de enero, con lo cual la campaña se realiza con tiempo de sobra para garantizar que los colectivos más vulnerables estén, entonces, protegidos", sostiene, e incide: "Se han incrementado la citas. Tenemos la cantidad suficiente para que, a lo largo de las diez semanas que dura la campaña, se pueda vacunar a toda la población diana".

Insiste, también, la subdirectora de Procesos de Enfermería en que las agendas se han ajustado al máximo posible, pero "cada cita lleva su tiempo," pues además de administrar la vacuna a los pacientes, hay que registrarla. "No es que los datos sean la prioridad, pero es importante que en la historia clínica de cada paciente quede registrado qué vacuna recibió, perteneciente a qué lote, en qué dosis... Así, si hay alguna incidencia (que no es lo habitual), se puede volver para atrás. Pero tener toda la trazabilidad de la vacuna bien acotada requiere tiempo", concluye.