El papa Francisco defiende las uniones civiles de personas homosexuales

El Papa defiende que los homosexuales tengan "derecho" a estar "cubiertos legalmente" y a "tener una familia". El Pontífice hizo estas declaraciones en el documental Francesco, dirigido por el ruso Evgeny Afineevsky y que se estrenó ayer en el Festival de Cine de Roma."Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso", defenció Francisco, quien añadió: "Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso".

El documental Francesco cuenta la historia personal de un pareja homosexual de italianos a quienes, según su testimonio, Francisco animó para que llevaran a sus hijos a la parroquia. El Papa no se refiere en ningún momento a estos acuerdos legales para tutelar a los homosexuales como matrimonio y de hecho, cuando era arzobispo de Buenos Aires, se opuso a la legalización de las uniones de personas del mismo sexo.

Por otra parte, el papa Francisco cargó ayer contra aquellos que van a misa "para demostrar que son católicos" o "hacer ver el último modelo que se han comprado" y "dar una buena imagen social", durante la audiencia general que se celebró en el aula Pablo VI y en la que evitó acercarse a los fieles debido a las medidas anticontagio.

En su catequesis dedicada a la oración, el Papa criticó las "oraciones falsas", las que "son hechas solo para ser admiradas por los demás". "El peor servicio que se puede prestar, a Dios, y también al hombre, es rezar con cansancio, es rezar como loros, como si fuera un hábito. No. La oración es el centro de la vida. Si hay oración, también el hermano, la hermana, se vuelve importante", agregó Francisco. Y aseguró que la oración "no es un calmante para aliviar las ansiedades de la vida; si no, una oración de este tipo no es seguramente cristiana".

El Papa también explicó que las escrituras admiten "el caso de una persona que, incluso buscando sinceramente a Dios, nunca logra encontrarlo" pero lo que "Dios no sostiene es el ateísmo de quien niega la imagen divina que está impresa en todo ser humano". "No reconocerlo es un sacrilegio, es una abominación, es la peor ofensa que se puede llevar al templo y al altar", aseveró.

El Papa que el pasado martes había aparecido con mascarilla siguiendo las normas anticontagio en vigor en Italia durante su participación en la plaza del Campidoglio a la jornada de oración por la Paz, ayer volvió a no usarla. También durante los saludos, los obispos y cardenales presentes tampoco la llevaban.

Finalmente, también ayer, la oficina de prensa del Vaticano confirmó la reunión entre el Pontífice y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para este sábado 24 de octubre a las 09.30 horas en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. En esta reunión, participará también el Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, como es habitual en las visitas al Pontífice de jefes de Estado y de Gobierno extranjeros. Se trata de la primera reunión entre ambos.