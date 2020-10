Badiola aconseja reformar el sistema de salud porque habrá más pandemias

El epidemiólogo Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, aconseja una reforma del sistema de salud español, reforzar la Atención Primaria y asegurarse una reserva estratégica de sistemas de protección porque habrá más pandemias. Badiola, en un seminario web con el presidente de la Unión Provincial de CSIF Zaragoza, Alberto Juan González, repasó la gestión de la pandemia de Covid-19, los tratamientos y la eficacia de las medidas que se adoptan para intentar frenar la expansión del virus.

Uno de los aspectos en los que incidió es que la desescalada tras el estado de alarma se hizo "mal", cuando tenía que haber sido más meditada y progresiva y "no como una carrera a ver quién llegaba antes a la nueva normalidad". También cree "un error" no prever las condiciones en las que deberían realizarse los rastreos, dado que la mayoría de los menores de 45 años no experimentan la enfermedad o tienen síntomas leves, y pone como "ejemplo de lo que no se debe hacer" la expansión de los brotes en el límite entre Aragón y Cataluña por el trabajo de los temporeros por no ser capaces los dos gobiernos de adoptar una estrategia conjunta.

No obstante, descarta que la gestión de la pandemia haya sido "catastrófica" y destaca el acuerdo político en Aragón. En su opinión, la administración debería haber arbitrado procedimientos para controlar a los contagiados, con multas y más graves para los reincidentes porque "hay personas que confunden la enfermedad con la infección y creen que el infectado tiene que estar enfermo", por eso aboga por "indagar a fondo todos los yacimientos de contagios; si no, es imposible controlarlo".