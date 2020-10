Los jueces tumban la prohibición de reuniones de más de 6 personas en Euskadi

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desautoriza la limitación a seis personas en los encuentros sociales en lugares públicos y privados fijados por las autoridades de Euskadi para frenar el Covid-19 al considerar que vulnera derechos fundamentales y no tiene cobertura legal.

La Sala no autoriza la medida propuesta por el Gobierno vasco porque "limita el derecho fundamental a la reunión" y argumenta que con las actuales leyes sanitarias las restricciones no pueden dirigirse a "un colectivo de ciudadanos indeterminado y que no pueda afirmarse que sean enfermos o personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos".

El lehendakari considera que el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cierra las puertas "a cualquier medida que no pase por la decisión previa de declarar el estado de alarma". Urkullu, a través de las redes sociales, se ha referido a esta decisión que, dice, "respeta y acata, pero no comparte en absoluto", menos aún después del pronunciamiento previo de la Fiscalía, que consideró que la propuesta del Gobierno vasco era "proporcional y acorde" a la necesidad de impedir la expansión del Covid.