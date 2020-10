"El contagio puede ser en la infancia y tener la enfermedad años después"

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis y por qué suele retrasarse el diagnóstico?

Hay síntomas como la tos continuada, la pérdida de peso o los esputos manchados de sangre que son característicos, pero el problema es que a veces aparece de forma silente porque hay cansancio o tos que no es preocupante y el propio médico no piensa en tuberculosis como primer diagnóstico.

¿Cómo se contagia?

La tuberculosis puede tener muchas localizaciones: en los huesos, el cerebro, la sangre o el pulmón. La que afecta al tracto respiratorio se transmite por vía aérea a través de pequeñas partículas que se emiten al hablar o toser y que se mantienen en el aire durante horas. Se considera contacto de riesgo quien haya estado en un espacio cerrado con un enfermo durante unas seis horas, normalmente convivientes, compañeros de trabajo o de clase. En esos casos se les realiza la prueba de la tuberculina.

Pero aquí dar positivo no significa tener la enfermedad, ¿no?

No. Hay que diferenciar entre infección tuberculosa, es decir, la persona ha tenido contacto con el bacilo pero no tiene la enfermedad y no supone un riesgo para nadie y quienes han desarrollado la enfermedad. Se suele repetir la prueba a las ocho semanas porque el bacilo es de crecimiento lento y puede tardar en aparecer. Para diferenciarlos, tras la prueba positiva se realiza una placa para ver si el paciente tiene realmente ya la patología.

¿Cuánto puede tardar una persona en desarrollar la enfermedad desde que tiene contacto con el bacilo?

Si alguien tuvo un contacto reciente con un enfermo se supone que los dos años posteriores son los de mayor riesgo, pero esta infección se caracteriza porque aunque se tenga contacto con el bacilo, el sistema inmune tiene una respuesta alta y lo mantiene latente durante años. Puede que el contacto fuese en la infancia y se desarrolla tiempo después por la edad o cuando se sufre una situación inmunodeprimida por un tumor o ciertos tratamientos.

¿Durante cuánto tiempo contagia un enfermo?

Si sigue correctamente el tratamiento, lo habitual es que a las tres o cuatro semanas ya no haya riesgo de transmisión. En ese periodo hay que guardar aislamiento en el domicilio. Hay que dejar claro que la tuberculosis es una enfermedad seria pero cuyo manejo puede hacerse perfectamente en casa.

¿Habrá menos transmisión gracias las mascarillas?

Puede que sí por la distancia y la ventilación pero también puede ocurrir que el miedo a ir al centro de salud haga que haya casos enmascarados.

¿Tienen más riesgo los pacientes con tuberculosis si contraen Covid?

Con el Covid como con cualquier otra infección vírica, bajan las defensas del paciente y más si hay una sobreinfección. Eso hará que la evolución de la tuberculosis sea negativa si hay también coronavirus pero no quiere decir que sean más sensibles a contraer este nuevo virus.