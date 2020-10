"Hay que pedir cosas que se puedan cumplir"

¿Qué ocurre si las medidas o restricciones son muy duras?

A la gente hay que pedirle aquello que se pueda hacer. Porque pedir cosas que no se pueden cumplir es muy negativo. Si no puedo hacerlo buscaré justificaciones y si observo que otros no lo hacen yo tampoco lo hago y se convierte en una norma perversa, que es lo peor que puede haber. Hay que tratar a la gente como gente responsable, siendo muy claros. No vale dirigir la responsabilidad de la segunda ola de Covid al comportamiento no responsable de algunas personas. Algo mal se habrá hecho también en la toma de decisiones y es bueno que los políticos lo asuman y lo expliquen: "Esto lo decidimos en su momento pero ahora tenemos que cambiarlo". Y que conste que creo que la ciudadanía es muy responsable, en general. Hemos pasado tres meses de confinamiento total, cosa que no se hizo en otros países. Salvo excepciones, la mayoría de gente cumplió. Cumplimos. Gente que viviendo en situaciones físicas no del todo confortables tuvo un comportamiento modélico.