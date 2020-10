"Si me pides empatía debes guiarme y dar ejemplo"

¿Es posible pedir y lograr empatía por parte de la ciudadanía si existe cansancio tras meses de restricciones?

Si yo percibo que no estoy siendo tratado de forma justa y empática por parte del otro y si yo creo que tú lo estás haciendo mal... el temor puede convertirse en ira, en enfado. Quiero decir que si yo veo que lo que ocurre es por ineptitud por tu parte, porque estás jugando a una estrategia política puede que convierta esa ansiedad en ira y la situación social se va a crispar. Si tú me pides empatía eres tú el que debe mostrarme el camino y dar ejemplo. Me haces corresponsable de lo que está ocurriendo; vamos a ir evaluando poco a poco la situación y si vemos que no funciona cambiamos cosas. Pero esta relación de confianza debe establecerse desde el principio.

¿Cómo reconducir la situación?

Las personas necesitamos cubrir lo que Maslow llamaba las necesidades más básicas -comer, subsistir-, hasta las más altas, como el reconocimiento social. Lo primero son las más bajas: salud, puestos de trabajo, la economía del país. Se espera de los políticos que sean responsables. Que se sienten a hablar, a solventarlo. La clase política debería servir de modelo en este aspecto. Y el aprendizaje observacional funciona siempre.