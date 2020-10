"No es de recibo estigmatizar a los jóvenes"

¿Qué piensa sobre el hecho de que pueda responsabilizarse a grupos en concreto?

No estoy de acuerdo en que se estigmatice a grupos. No es de recibo. Por ejemplo, a los jóvenes. Yo estoy en la universidad e imparto docencia presencial. Veo cómo actúan. Evidentemente todos los colectivos son amplios. Cuando sale en los medios ciertos comportamientos inapropiados, sea por parte de quien sea, son casos puntuales. No se puede generalizar. En caso de fiestas nocturnas, por ejemplo. Pero no se habla de todos los estudiantes que a las nueve de la mañana están en sus clases, como en la mía. Es importante que la opinión pública no estigmatice.

Usted asegura que no le gusta la metáfora de la guerra, tan usada en esta pandemia...

No me gusta. Hablamos de un virus, que se transmite entre personas. Si utilizo la metáfora de la guerra puedo pensar que mi enemigo no es el virus sino la persona que me lo transmite. Y si pertenece a un grupo que no es el nuestro enseguida estigmatizamos. Mucho cuidado con estigmatizar a grupos. Nuestra especie tiene cosas muy buenas y muy malas. Y sí que es cierto que de la noche a la mañana somos capaces de crear un estigma y descalificar a otro que no pertenece a mi grupo.