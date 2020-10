El autor gaditano Juan Bonilla gana el Premio Nacional de Narrativa

El escritor gaditano Juan Bonilla ha sido galardonado con el premio Nacional de Narrativa 2020 por Totalidad sexual del cosmos, una novela que el jurado destaca por "su prosa poderosa y transparente, de rítmica tensión narrativa". "Con el pretexto de recuperar la figura de la artista y poeta mexicana Nahui Olin, el autor habla de su propia condición de letraherido a través de una ficción documental que desdibuja los límites entre cultura y vida", señala el fallo del jurado de este premio que concede el Ministerio de Cultura y que está dotado de 20.000 euros.

El jurado también resalta la aproximación literaria a un personaje femenino "anticanónico e iluminador" de una manera "modélica", al mismo tiempo que reivindica las vanguardias "que atraviesan la propia escritura a lo largo de toda la obra". Juan Bonilla recupera en su libro la figura de Nahui Olin, una de las mujeres más carismáticas del arte mexicano del siglo XX, cuyo nombre real era Carmen Mondragón. Escritora y pintora, fue una artista excepcional, de enorme carisma. Nacida en México en 1893, vivió en el París de los primeros años del siglo XX, y años después, tras pasar por San Sebastián, se sumergió en la vida artística de México, donde destacó por sus ideas feministas y su actitud provocadora y ecléctica.

Bonilla ha creado un personaje, el restaurador Tomás Zurián, que a su vez viene a inventarse un personaje histórico; la pintora y escritora Carmen Mondragón, alias Nahui Olin. El libro cuenta cómo el restaurador trata de recuperar la obra y la vida de la enigmática Olin.

Bonilla, tras conocerse ayer el fallo del jurado, reconocía que la poesía es "la cima de la literatura" y es su género preferido -a pesar de que la obra premiada sea una biografía novelada-, si bien se reconoce en distintos géneros literarios. "Menos biógrafo, me identifico con cualquier género, tanto periodista como escritor. Al final, tengo herramientas que me permiten escribir una novela, un relato o un ensayo, igual que un arquitecto puede diseñar puentes, edificios o barrios enteros", indicaba el autor. Sobre la historia de la obra galardonada asegura que le interesó más "como relato que como investigación". "Soy un espontáneo de la investigación, no tengo la constancia suficiente ni la obsesión como para dedicar toda la vida a un asunto", asegura.