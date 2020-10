"Algunos pacientes sobreviven con muchas secuelas y nunca vuelven a ser los mismos"

Pese a que el ingreso de pacientes Covid en la UCI del Hospital de A Coruña es ahora mucho más ralentizado que en la primera ola y los once hospitalizados de ayer distan mucho de los 53 que se llegó a alcanzar en el peor momento de la pandemia, el centro se prepara para un posible aumento de pacientes críticos en las próximas semanas. "Nuestra impresión es que seguirán incrementándose porque la curva de casos no está estable ni descendiendo y aún cuando es así, el repunte en las UCI suele ir algo más tarde porque son pacientes ingresados que empeoran", indica el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de A Coruña, David Freire, quien recuerda que el centro cuenta con todas las camas de críticos habilitadas en la primera ola -la unidad convencional se amplió con otras dos áreas para pacientes graves-, disponibles para usar de forma inmediata en caso de ser necesario. Tras reconocer que estos meses han sido "duros", insta a los ciudadanos a "replantearse el ser imprudentes" y antes de incumplir las normas pensar que "el Covid es terrible y hay pacientes que es lo último que atraviesan en su vida y otros sobreviven pero con muchas secuelas y nunca vuelven a ser la misma persona".

El volumen de pacientes que tienen que ser derivados a la UCI es ahora mucho menor que en la primera ola. ¿A qué se debe? ¿Llegan los pacientes Covid menos graves al hospital?

Es cierto que esta nueva ola no es tan aparatosa en cantidad de pacientes pero veo que en los últimos días el crecimiento es progresivo. Hoy [por ayer] tenemos dos nuevos ingresos hasta once y nuestra impresión es que van a seguir aumentando porque la curva no está estable ni descendiendo y aun cuando es así, el repunte en las UCI suele ser algo más tarde porque se trata de pacientes ingresados y pueden ir empeorando. En el primer brote no se conocía la enfermedad ni como manejarla, pero el tipo de pacientes que vemos en la UCI es similar al de entonces.

En abril llegaron a tener 53 pacientes Covid, ¿esperan que se puedan repetir estas cifras?

Esto es algo que no se puede predecir, pero espero que no porque las administraciones sanitarias están muy concienciadas y se están tomando medidas para frenar la expansión como evitar desplazamientos, el ocio nocturno, etc. Lo que sí es cierto es que los pacientes de la UCI son pacientes de evolución prolongada, hay algunos que están uno o dos meses en críticos y que tenemos poco margen para dar altas, lo que puede hacer que se vayan acumulando pacientes y esto pueda dificultar el manejo de recursos pero sabemos que esto es a lo que nos enfrentamos.

¿Cuántas camas UCI tiene disponibles el hospital? ¿Se mantienen las áreas habilitadas durante la primera ola?

Sí, en total tenemos las mismas camas que entonces. Están las 38 de la UCI, las 15 habilitadas en pandemia en la llamada UCI X y también está disponible la UCI creada en la zona de antiguos quirófanos y que durante la primera ola no llegó a utilizarse.

¿Cuál es el perfil del paciente que acaba en la UCI?

La mayoría tienen más de 60 o 70 años y tienen patologías previas como diabetes, hipertensión o broncopatía. Es cierto que también hay pacientes más jóvenes, pero en esta segunda ola no hemos tenido a ninguno de 20 o 30 años. Sí tenemos ahora una paciente de 48 años y con una patología de base.

Simplemente tener la tensión alta puede hacer que el Covid se complique...

Sí, una persona hipertensa, que no siga el tratamiento y se infecte puede tener una mala evolución de la enfermedad.

¿Cuándo se deriva a un paciente a la unidad de críticos?

Cuando tu ves que la evolución del paciente no es buena, que pese a suministrarle oxígeno suplementario con mascarilla no se consigue que la saturación en sangre sea de más de 94 o 95. Esto es preocupante y además hay otros indicadores según como se sienta el paciente. Tras la experiencia de la primera ola, ahora intentamos derivarlos antes a la UCI. Antes apurábamos otras medidas pero ahora optamos por el ingreso y en algunos casos, poquitos, pueden estar solos unos días y mejoran sin necesidad de usar respirador.

¿Ir a la UCI equivale siempre a necesitar un respirador?

No, de hecho intubar al paciente es siempre el último recurso, solo si fracasan los anteriores. Hay la opción de unas gafas de oxígeno de alto flujo que permiten mejorar la oxigenación del paciente sin respirador y también está la ventilación mecánica no invasiva, una mascarilla que permite introducir aire a presión en los pulmones y que el paciente se fatigue menos. Y también hay pacientes donde el respirador no es suficiente y precisan una máquina ECMO, una especie de máquina de circulación extracorpórea. Ahora mismo tenemos a un paciente con ella.

Estos meses les habrán servido para aprender más sobre el manejo de estos pacientes...

Sí se tiene más experiencia pero en la UCI lo que hacemos es la llamada medicina de soporte. No está demostrado que ninguno de los medicamentos que usábamos al principio -como corticoides o remdesivir- con estos pacientes sean realmente efectivos, es decir, no hay nada que se pueda dar para el Covid y se sepa a que a los tres días va a mejorar ese paciente. Aquí damos soporte vital, es decir, damos soporte cuando hay algún órgano deficitario para darle la oportunidad al organismo a irse recuperando.

Usted conoce bien la peor cara de esta enfermedad. ¿Qué le diría a quienes incumplen las medidas de seguridad para evitar contagios?

Esto es muy duro, es terrible. Hay personas que enferman de esto y es lo último que les pasa y otros que sobreviven pero con muchas secuelas y nunca vuelven a ser la persona que fueron. Esto es para pensárselo muy bien el ser imprudente. Ya sé que es doloroso no hacer la vida de antes, que ahora llegan las Navidades y no poder reunirse pero nos jugamos mucho, nos jugamos la vida. Por favor hay que cumplir con las normas: usar las mascarillas, evitar reuniones incluso entre familiares, las fiestas, etc.