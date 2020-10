A trabajar pese a esperar por la PCR

Varios brotes han provocado que 49 sanitarios del Hospital Universitario de A Coruña se encuentren actualmente infectados de coronavirus y por tanto se encuentren de baja en sus domicilios. Sin embargo, desde la Comisión de Centro explican que el resto de compañeros de estos positivos no han realizado ningún tipo de cuarentena ni siquiera cuando estaban a la espera del resultado de la PCR. Tras detectarse los primeros casos -normalmente en gente que presentaba síntomas-, aseguran que el hospital realizó un cribado de toda la unidad "pero los compañeros siguieron trabajando mientras aguardaban por el resultado y una vez que dieron negativo". Un protocolo que no es el que mandan desde Sanidade. El propio Alberto Núñez Feijóo recordó en diferentes ocasiones que el contacto estrecho de un positivo debe guardar cuarentena en su casa aunque de negativo. "Alegan que no son contacto estrecho porque trabajan con las medidas de protección", indica la Comisión.