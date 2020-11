Coronavirus Galicia | Feijóo anuncia más restricciones en 60 concellos que afectarán al 60% de la población gallega

Galicia aplicará más restricciones para contener la expansión del coronavirus en un total de 60 concellos y las nuevas limitaciones afectarán al 60% de la poblacion gallega a partir de este viernes, 6 de noviembre, desde las 15.00 horas, según ha anunciado hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.



Las nuevas restricciones en Galicia consistirán en aplicar las limitaciones del modelo impuesto hace ya varias semanas en la comarca de O Carballiño a las áreas conurbanas. En el caso de A Coruña, se mantiene el cierre perimetral para la ciudad y Arteixo y se amplía esta limitación de la movilidad también a los concellos vecinos de Cambre, Culleredo y Oleiros.



El comercio funcionará pero cerrará la hostelería salvo para pedidos a domicilio o para llevar. La práctica deportiva queda restringida a la actividad individual.



"Nos preocupa la situación en Galicia y en el resto de España; las restricciones deben reforzarse", comenzó el presidente autonómico.

"El virus ya cobró 951 vidas en Galicia", cifró. Pese a todo, destacó que es la tercera comunidad autónoma con menos incidencia. En cualquier caso, fue claro: "Toca ampliar las limitaciones por nuestra salud y por la economía", dijo. "Son decisiones difíciles y soy consciente de que las limitaciones son frustrantes", agregó Feijóo.

Se produce solo unas horas después de que el comité clínico acordara ayer mantener las restricciones de movilidad, como el cierre perimetral de las grandes ciudades y la prohibición de realizar reuniones entre no convivientes en todas estas áreas.

Feijóo explicó que Galicia apuesta por "medidas más duras durante menos tiempo" en lugar de medidas "suaves" que no logran rebajar la curva ni la presión asistencial. El presidente gallego ha aclarado que los expertos que asesoran al Gobierno gallego han propuestos medidas que conduzcan a "resetear" el sistema y "volver a contadores cómodos" tanto de nuevos positivos como de incidencia acumulada a siete y catorce días.El mandatario gallego alertó de un muy preocupante empeoramiento de los indicadores desde el 14 de octubre y defendió las nuevas restricciones en las áreas urbanas, igual que subrayó que las áreas con menor incidencia no necesitan estar sujetas a limitaciones como la prohibición de reuniones que no sean de convivientes.