Luz verde a la regulación de la publicidad de apuestas 'online' con multas millonarias

El Gobierno aprobó ayer el real decreto para regular la publicidad audiovisual de las apuestas en línea y los juegos de azar, que prohíbe los anuncios fuera del horario de entre la una y las cinco de la madrugada y prevé multas para los operadores de hasta un millón de euros y la suspensión de la actividad empresarial. Estas son algunas de las premisas de un decreto, que según señaló el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras el Consejo de Ministros, "pone fin a la ley de la selva" que ha regido el sector de la publicidad audiovisual de los operadores del juego hasta este momento.

La nueva normativa no prohíbe, no obstante, ni los anuncios de Loterías del Estado ni los de entidades sociales como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), aunque sí condiciona sus mensajes.

Con esta norma, según el ministro, el Gobierno da respuesta a una alarma social que se había generado "de forma justificada", pues con ella se pretende proteger la salud de la población más vulnerable, los menores, jóvenes y las personas con adicciones.

El nuevo texto se refiere a la publicidad en televisión y radio del juego en internet, que la limita a dicho tramo de la madrugada. La publicidad en prensa escrita no especializada solo está permitida en aquellos casos en los que la edición es exclusivamente autonómica y la norma de la comunidad no lo impide. En la práctica, según fuentes de Consumo, la mayoría está prohibida porque hay leyes autonómicas que vetan esa publicidad.

La norma aprobada, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla también que los clubs deportivos no podrán exhibir publicidad de operadores del juego en sus equipaciones, al igual que tampoco lo podrán promocionar las personas famosas, y prohíbe la emisión de bonos promocionales para la captación de clientes.

Los incumplimientos serán de tipo grave y los operadores del juego podrán ser sancionados con multas de entre 100.000 euros y un millón y con la suspensión de su actividad en España por un plazo máximo de seis meses.

El nuevo texto ajusta además el contenido de los mensajes publicitarios para proteger a los sectores más vulnerables, ya que según indican desde el Ministerio de Consumo, en los últimos cuatro años, las cifras de inversión en publicidad, promoción y patrocinio se han triplicado en España. De forma paralela, según datos de Consumo, se ha producido un aumento de la actividad del juego entre jóvenes de 18 a 25 años.

La semana pasada, Garzón envió una carta a los presidentes de los 25 clubes de fútbol que han firmado contratos de patrocinio para los próximos años con empresas de apuestas, en la que avisaba "de que deben extinguir sus contratos de publicidad de apuestas al final de temporada". Varios de ellos habían solicitado moratorias de hasta tres años -similares a las de la entrada en vigor de la publicidad del tabaco- para poder seguir exhibiendo sus patrocinios en las camisetas.

La patronal del juego privado en España, ya mostró su disconformidad con el decreto de Consumo hace unos días por considerarlo "injusto e injustificado" con el juego privado.