El Superior rechaza exigir de forma cautelar a la Xunta clases virtuales y tolerar el absentismo

El regreso a la enseñanza presencial tras el verano, que Gobierno y comunidades consensuaron, no fue recibido con el mismo entusiasmo por todas las familias. Algunas contrarias a que sus hijos asistan a clase de forma presencial durante la pandemia incluso han llegado a los tribunales. Y, en respuesta a una de ellas, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se pronunciaba ayer rechazando obligar ya a la Consellería de Educación a impartir aulas online y a permitir el absentismo escolar por el coronavirus, informan desde la institución.

Lo que han hecho los jueces es denegar la medida cautelarísima solicitada por una familia al entender que carece de urgencia. En concreto, han rechazado ordenar a la Xunta "la implementación de los mecanismos online que sean necesarios para evitar todo contacto físico con personal docente ajeno a los hogares de los menores", así como al "cese de la tramitación de los protocolos de absentismo o la no incoación de tales protocolos" mientras se tramita el procedimiento judicial.

Los jueces no entran a valorar la "cuestión de fondo" -el no asistir a clase o el no tramitar los protocolos de absentismo- en esta fase "tan prematura" del procedimiento. Eso quedaría "reservado", dicen, "a la sentencia" que "ponga fin" al proceso. Solo se pronuncian sobre las medidas cautelarísimas solicitadas, que exigen que se ponga de manifiesto una "urgencia especial", lo que creen que no ha acreditado la parte que solicita aplicarlas.

El tribunal se remite a que "detrás de todas la medidas que establece" la Xunta, "incluidas las que ahora son objeto de impugnación, subyace el interés en evitar la aglomeración de alumnos, de procurar que se respeten las medidas de distanciamiento y, en definitiva, de proteger la salud pública haciendo frente a los brotes y a las cadenas de transmisiones existentes, procurando garantizar su contención".

El procedimiento no finaliza con el auto difundido ayer, sino que el tribunal proseguirá con la tramitación de la solicitud como una medida cautelar, lo que requiere escuchar a la otra parte, la Administración gallega, para examinar sus alegaciones antes de que decida si se toman en cuenta o no las medidas solicitadas por los demandantes. Además, el TSXG, avanza que resolverá de forma individual sobre cada una de las peticiones y demandas de las familias contrarias a que sus hijos asistan a clase de forma presencial ya que "cada caso tiene unas características concretas".

La decisión de la sección tercera de la sala de lo Contencioso-administrativo se conoce un día después de que la Consellería publique su plan de enseñanza virtual, que tampoco cubriría supuestos individualizados. Se presentó como una medida para cuando se cierren aulas o centros enteros y en un hipotético caso de confinamiento.

Las cuestiones relativas al posible absentismo preocupan a Xunta y a la Fiscalía Superior de Galicia. En un reciente encuentro, con todo, redujeron a la situación a una dinámica "muy residual".