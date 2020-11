Las mascarillas no reducen los niveles de oxígeno al hacer deporte, según un estudio

Un nuevo estudio de la Universidad de Saskatchewan (Canadá) evidencia que el rendimiento en el ejercicio y los niveles de oxígeno en sangre y en los músculos no se ven afectados en el caso de personas sanas que llevan una mascarilla durante entrenamientos intensos.

Se ha cuestionado si el uso de la mascarilla durante el ejercicio vigoroso podría comprometer la absorción de oxígeno o aumentar la respiración de dióxido de carbono, lo que conduce a una condición (hipoxia hipercápnica) en la que el aumento de dióxido de carbono desplaza el oxígeno en la sangre.

Pero este estudio, publicado en International Journal of Environmental Research and Public Health, no encontró pruebas que apoyaran estas preocupaciones: "Nuestros hallazgos son importantes porque indican que las personas pueden usar mascarillas durante el ejercicio intenso sin efectos perjudiciales en el rendimiento y con un impacto mínimo en la oxigenación de la sangre y los músculos".