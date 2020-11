"Algunas pacientes con síntomas tardaron en venir por miedo al Covid"

Retomaron el cribado en mayo y asegura que hace meses que están al 100% de actividad. ¿Se va a llamar a todas las mujeres a las que le tocaba mamografía este año?

Sí, en mayo no empezamos al mismo ritmo pero hace tiempo que estamos igual que antes de la pandemia, atendemos a cuarenta y pico pacientes al día. Esperamos finalizar el año con unas cifras similares a las de años anteriores porque es cierto que, por ejemplo, otros años en agosto se ralentizaba el número de pruebas y este hemos seguido al ritmo normal.

¿Qué protocolos se siguen para evitar contagios de Covid?

Por una parte intentamos distanciar las citas para que no coincida mucha gente en la sala de espera, es obligatoria la mascarilla, y se extrema todavía más la limpieza del mamógrafo. Además cuando vienen de concellos de más de 30 kilómetros de distancia, que llegan ya en autobuses específicos, ahora intentamos que se hagan más viajes para que vengan menos pasajeros de cada vez.

¿Ha bajado la participación en el cribado por temor al virus?

No, siempre tenemos una participación muy buena, por encima del 80%. No hemos notado un descenso, lo que sí que algunas pacientes con sintomatología han llegado con un pelín de retraso a la consulta, igual se notaron algo en marzo y no fueron hasta mayo o junio. Si alguien tiene temor al cribado hay que decirle que los controles son importantes y que el riesgo de contagio aquí es prácticamente cero. Además, es mucho más importante detectar un cáncer pronto que abandonarse por miedo al Covid.

¿Por qué cree que el cribado de mama tiene un mayor éxito de participación que el de colon?

El cribado de mama fue pionero, lleva mucho más tiempo; las mujeres tienen una mayor concienciación que los hombres y en el de colon participan ambos y además a nivel social creo que hay una mayor concienciación sobre el tumor de mama que el de colon.

¿Puede afectar el parón de dos meses a la hora de detectar un tumor en fase más tardía?

No. Las recomendaciones europeas son que se hagan mamografías cada dos años con un margen de más o menos dos meses y aquí se paralizó eso, dos meses.

¿Un tumor que se detecte en la mamografía siempre tiene mejor pronóstico que si la propia paciente se descubre un bulto?

Que una paciente se note o no un nódulo va a depender de si está más en la superficie o es profundo. Pero normalmente con un cribado los tumores se detectan en una fase más temprana y suelen presentar mejor pronóstico.

¿Cuáles son los signos de alerta?

Detectarse un nódulo que antes no estaba, alteraciones en la piel, que se contraiga, secreciones por el pezón o que éste se quede hacia dentro y sea algo reciente.