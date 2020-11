El Sergas permitirá que médicos de familia soliciten PCR para contactos de un positivo

Los médicos de Atención Primaria podrán encargar una PCR para aquellos pacientes que hayan sido contacto estrecho de un positivo en coronavirus y al que aún no se le haya asignado cita para la prueba. De este modo lo aseguró ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras la polémica suscitada por una orden que el Sergas había enviado a varias gerencias y en la que se instaba a que los médicos de familia no encargasen estas pruebas ya que eso es una tarea que le corresponde a la Central de Seguimientos de Contactos (CSC). "Si algún médico de Atención Primaria detecta un caso de un contacto estrecho en su cupo es lógico que pueda solicitar una PCR", indicó durante una visita a las obras de mejora en los accesos y el aparcamiento del Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña.

La polémica se produjo la semana pasada cuando el Sergas hizo llegar una instrucción a algunas áreas sanitarias como la de Ferrol, Santiago o Vigo, en la que pedía a los médicos de cabecera que dejasen de solicitar pruebas PCR para los contactos estrechos de un positivo por Covid ya que esta tarea le corresponde a la CSC, donde se realiza el rastreo de los contagiados para detectar con qué personas han estado en contacto, realizarles las pruebas y evitar así la expansión del virus. Médicos consultados por este diario anunciaron que no dejarían de solicitar estas pruebas ya que aseguraban que hay "descoordinación" y "fallos" en el trabajo que realiza dicha central.

Comesaña volvió a incidir ayer en que el objetivo de la Xunta es "automatizar" la solicitud de PCR a través de esta central, pero esto no impide que si ese necesario tramiten también las citas los médicos de cabecera. "La labor de petición de PCR supone una carga adicional y creemos que se puede automatizar a través de la Central de Seguimiento de Contactos para liberar a los trabajadores de Atención Primaria, algo que nos habían trasladado desde los propios centros", indicó el conselleiro, quien aseguró que por una cuestión de agilizar el proceso, es más sencillo que la central que ya avisa a una persona de que ha sido contacto estrecho de una persona, "sea la que en la misma llamada le solicite una PCR". De este modo se evitan duplicidades y que el paciente tenga que trasladarse o ponerse en contacto con su centro de salud para poder realizarse este test.

El conselleiro resaltó además que el hecho de que el Sergas quiera centralizar la solicitud de PCR a través de su red de rastreadores -de la que Sanidade se niega a dar la cifra exacta- no quiere decir "que no se vayan a hacer estas pruebas". El objetivo, según Comesaña, es evitar duplicidades y aligerar la carga de trabajo que tienen en la actualidad los profesionales de Atención Primaria.

Los médicos, sin embargo, denunciaban que la central de seguimiento no siempre funciona correctamente. "Hay una descoordinación total. A unos contactos se les pide PCR y a otros no; a unos les dicen que tienen que hacer una cuarentena de 10 días, y a otros 14... Los criterios están clarísimos, pero falla el seguimiento, y no entendemos como el Sergas puede permitir que suceda eso", subrayaba hace unos días el portavoz de SOS Sanidade Pública en A Coruña, Ramón Veras.