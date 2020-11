Familias coruñesas denuncian que no se realiza el rastreo de contactos en colegios

Familias de alumnos gallegos que han sido contacto estrecho de un positivo denuncian que, cinco días después que el colegio les informase de que sus hijos debían aislarse en sus domicilios por un caso en el aula, ningún rastreador del Sergas se ha puesto en contacto con ellos. "Nadie nos ha dicho ni cuántos días deben guardar cuarentena, ni si tiene que hacer PCR", asegura Laura, nombre ficticio de una de las madres que, asegura, que pese a haber llamado en varias ocasiones al teléfono informativo del Covid para informar de lo que ocurría, desde Sanidade nadie se ha puesto en contacto con ellos.

El periplo sin noticias de los rastreadores de estas familias comenzó el pasado viernes. "Nos llamaron por la mañana para que fuese a recoger a mi hija a clase porque tanto ella como otros tres compañeros eran contacto estrecho de otra alumna que había dado positivo", explica Laura, quien concreta que la compañera infectada dejó de ir a clase el martes, es decir, se instó al aislamiento de los contactos cuando ya habían pasado cuatro días. "En el instituto solo nos dijeron que se aislase y que nos llamarían del Sergas para informarnos", indica Laura.

Cuando a las 24 horas todavía no tenía noticias de los rastreadores, decidió llamar al teléfono 900 400 116, habilitado por la Xunta para informarse o resolver dudas sobre el coronavirus. "Nos cogieron los datos y quedaron en que avisarían a los rastreadores pero nadie nos llamó y volví a insistir al día siguiente, donde de nuevo recogieron la incidencia pero todavía no nos ha llamado nadie", explicaba esta madre cinco días después de que su hija se aislase.

Pese a que asegura estar tranquila porque su hija "no presenta síntomas", reconoce que no le parece "normal" no haber recibido ningún tipo de indicación del Sergas y eso que, en sus llamadas al teléfono de información, les explicó que su hija mayor -la que tiene que permanecer en aislamiento domiciliario- ha tenido además contacto estrecho con su otra hija, que sigue yendo a clase. "Lo único que me dijeron es que no podían compartir habitación pero entre el lunes que mi hija mayor estuvo en contacto con sus compañera y el viernes que nos avisaron, compartieron baño y habitación", sostiene Laura, quien cansada de ver cómo en el teléfono Covid no se respondía a sus demandas, decidió recurrir a su centro de salud, pero no le dan cita hasta el próximo lunes, es decir, cuando se cumplirían ya 14 días del contacto de su hija con un caso positivo.

El caso de Laura no es algo excepcional ya que ninguno de los padres de los otros tres alumnos aislados en este instituto coruñés han recibido todavía instrucciones o una llamada del Sergas para interesarse por el estado de salud de sus hijos. "En el teléfono de información no les sorprendió que no me hubiesen llamado y una de las personas me reconoció que los rastreadores están desbordados", sostiene esta madre coruñesa.

Desde la Consellería de Sanidade no respondieron ayer a preguntas de este medio sobre esta problemática. Médicos de Atención Primaria ya denunciaron hace unos días que hay cierta "descoordinación" en la central del Sergas que realiza el seguimiento de los positivos y sus contactos estrechos. Sanidade insta a centralizar a través de esta plataforma la labor de rastreo para evitar duplicidades y aliviar a la Atención Primaria.