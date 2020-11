Feijóo anuncia "cierres y aperturas" en Galicia hasta que haya vacuna contra el coronavirus

El presidente de la Xunta anuncia cinco medidas para afrontar la pandemia, entre ellas la implantación de un "sistema de autodeclaración" para que todas aquellas personas que sean contacto de un positivo por Covid-19 "introduzcan sus datos" con el fin de "descargar" al personal de Atención Primaria y una mejora de la coordinación con la central de seguimiento de contactos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que las medidas que se adoptan por parte del Gobierno autonómico quieren evitar el "confinamiento" total de la comunidad pero, al tiempo, aplanar la curva y seguir mejorando los datos epidemiológicos de la pandemia del coronavirus.

"Nada me gustaría más que decir que seguro, 100 por cien, no habrá confinamiento y que todo se acabó, pero trabajaremos para evitar el confinamiento como hasta ahora lo conseguimos", ha manifestado en la comparecencia que protagoniza en el Parlamento de Galicia para abordar la situación de pandemia, al respecto de lo que ha indicado que la "única opción" hasta que haya vacuna son los "cierres y aperturas progresivas".

El mandatario autonómico se ha mostrado a favor de evitar el "confinamiento total". "¿Saben lo que supondría?", ha preguntado retóricamente, antes de ratificar que "los caminos demagógicos no conducen nunca a ningún sitio" y por eso "Galicia escogió graduar las medidas: no hacer nada no es opción y cerrar todo a cal y canto, con las consecuencias que tiene, trabajaremos para evitarlo".

AUTODECLARACIÓN DE CONTACTOS

Feijóo ha anunciado un "sistema de autodeclaración" para que todas aquellas personas que sean contacto de un positivo por Covid-19 "introduzca sus datos" para realizar una encuesta sobre los síntomas, cuyo objetivo es "descargar" al personal de Atención Primaria de estos casos.

Forma parte de las cinco nuevas medidas que ha confirmado Feijóo en su comparecencia en el pleno del Parlamento de Galicia este miércoles, y en la que ha desgranado la situación actual epidemiológica y en la que ha indicado que seguirán las restricciones, que deben "ajustarse" a la situación de la pandemia en cada momento.

Sobre las medidas, el mandatario autonómico ha indicado que se "mejorará" la central de seguimiento de contactos, creando áreas específicas, como la de educación; se implementará el sistema de autodeclaración; 300.000 test de antígenos para los servicios de urgencias hospitalarios y Atención Primaria después de la experiencia piloto en cinco centros de salud de Atención Primaria; y garantías para que las personas con contacto estrecho "se den de alta" en el sistema Telea --de control de constantes a través de una aplicación sanitaria--, lo que permitirá a los profesionales contar con un historial de las personas que se pueden convertir en futuros pacientes Covid.