El gallego José Manuel Tubío, premiado como mejor investigador joven en cáncer

El gallego José Manuel Tubío ha sido galardonado como mejor investigador joven en cáncer en los premios que concede la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica). El científico recibe este galardón en la modalidad de preclínica.

Tubío es director del Grupo Genomes and Disease del Centro de Investigación en Medicina Molecular (CiMUS) de la Universidade de Santiago y ha contado con un relevante papel como líder en uno de los grupos de trabajo del proyecto Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes.