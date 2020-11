El Gobierno rechaza rebajar el IVA de las mascarillas para no perder 1.568 millones

El Gobierno ha enviado una carta a la Comisión Europea para pedirle que incorpore la reducción del IVA en el precio de venta al público de las mascarillas en la directiva que está tramitando sobre productos sanitarios, entre ellos las pruebas PCR. "Que aproveche ese vehículo para incorporar el IVA de mascarillas de venta al público", señaló la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que explicó que, junto a esta petición, el Gobierno trabaja, dada la mayor competencia en el mercado, en la revisión del precio de venta de las mascarillas para hacerlas más asequibles por una vía o por otra.

Según informó El Mundo, el Gobierno ha rechazado una propuesta de Ciudadanos para reducir el IVA de las mascarillas del 21% al 4%, porque eso supondría una reducción en la recaudación fiscal de 1.568 millones de euros. "Si se supone un consumo diario de 50 millones al día de mascarillas el coste anual de la rebaja de tipo del 21% al 4% supondría 1.568 millones de euros de menor recaudación al año", calculan desde el Gobierno en su respuesta a Ciudadanos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda explicó que también se ha vuelto a reclamar a Bruselas, ante la actitud de la oposición, que confirme que el reglamento actual no permite estas bajadas de IVA. "No porque el Gobierno de España tenga dudas, sino para acallar a los que no están diciendo la verdad respecto a este reglamento. La oposición niega que esto sea así", añadió.

El Ministerio de Hacienda insiste ahora, como ya hizo el pasado 16 de octubre, en que la directiva europea no permite rebajar este impuesto en las mascarillas de venta al público en farmacias y comercios -no así para las de uso sanitario, cuyo IVA ya fue rebajado-. "Hay un reglamento europeo en este caso, la cuestión concreta de las mascarillas. Es el reglamento el que impide, el que prohíbe que se pueda bajar el IVA. No es una cuestión del Gobierno de España", dijo en aquella ocasión.

Rebaja general en Europa

Sin embargo, la Comisión Europea informó en abril a los estados miembros que no les sancionaría por aplicar esta medida, como han hecho varios gobiernos. Solo Eslovenia mantiene un tipo de IVA mayor que el de España, un 22%. La propia comisión propuso modificar la norma, lo que "permitiría a todos los estados miembros aplicar un tipo reducido o incluso nulo al suministro de tales bienes". Esta enmienda pendiente de aprobación.