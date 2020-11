Los contagios de coronavirus siguen marcando cifras récord en el mundo

Los contagios de coronavirus volvieron a alcanzar ayer cifras récord a nivel mundial, aunque haya señales de desaceleración en algunos países, lo que está llevando a muchos gobiernos a endurecer las medidas para contener la pandemia. Los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que en 24 horas se alcanzó un nuevo récord de contagios en el mundo: 657.000.

Con ello, el número de casos registrados de Covid-19 desde que empezó la pandemia asciende a 53,1 millones. Los muertos en todo el mundo suman 1,3 millones, 9.700 más que ayer. Además, la gráfica de fallecimientos diarios muestra una preocupante tendencia ascendente y superior a la de la primera oleada, en marzo y abril.

Por regiones, América suma 22 millones de casos, Europa 14 millones y Asia meridional roza los 10 millones, siendo estas las zonas más afectadas del planeta.

América, condicionada sobre todo por el fuerte ascenso en el número de casos en Estados Unidos, también arrojó ayer un récord diario de contagios, casi 270.000, mientras que en Europa, donde la curva parece en descenso, aún se rondan los 300.000 cada 24 horas.

En algunos países europeos se cree haber entrado en fase de desaceleración, aunque las autoridades sanitarias apelan a la prudencia. Así Italia registró 37.255 nuevos contagios de coronavirus en el último día, una de las mayores cifras de toda la crisis, así como 544 muertos, pero los expertos detectan una leve "desaceleración" en la propagación del patógeno.

El presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli, explicó en rueda de prensa que el viernes por cuarto día consecutivo se observó una reducción en los ingresos en Cuidados Intensivos y además se vio una contracción del índice de transmisión del virus. "Esto indica que la estrategia llevada a cabo funciona y se da una desaceleración que obviamente aún debe ser confirmada", sostuvo.

En Alemania, la cifra de contagios se ralentizó en las últimas 24 horas, con 22.461 nuevos casos, un descenso de algo más de un millar respecto al día anterior. De acuerdo con las cifras difundidas este sábado por el Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en Alemania, el número de fallecidos con o por el coronavirus fue de 178, frente a los 218 reportados ayer.

Las cifras de este sábado parecen reforzar la perspectiva de una desaceleración de los nuevos contagios, tal como apreció esta semana el RKI. Los mensajes, tanto de este instituto como del ámbito político, son de cautela ante una evolución que aún no puede darse por consolidada.

Austria lidera la transmisión

Según los datos de la plataforma Our World in Data, Austria es actualmente el país con más infecciones nuevas diarias en todo el mundo, con 995 contagios hoy por cada millón de habitantes, por delante de Georgia y Suiza. Ante esta situación, el país alpino necesita ampliar el vigente toque de queda nocturno a todo el día. Todos los comercios y servicios no esenciales deberán permanecer cerrados durante las próximas tres semanas.

En Suecia, las cifras se han disparado las dos últimas semanas. El número de pacientes ingresados se ha duplicado, una de cada tres camas en cuidados intensivos corresponden a enfermos con el virus y ayer se batió el récord de contagiados en un día, con 5.990.