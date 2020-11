Coronavirus Galicia | Feijóo: "Si podemos o no salvar la Navidad lo veremos a principios de diciembre"

El presidente de la Xunta destaca el descenso de la ratio de positivos por PCR realizada, en torno al 6 y 6,5 %, cuando llegó a rebasar el 8 %, y que la cifra de altas supera a la de nuevos contagios

"Si podemos o no podemos salvar la Navidad desde el punto de vista de la hostelería y de la restauración, y de mantener el comercio abierto, como lo tenemos ahora, lo veremos a principios de diciembre", ha proclamado hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y ha añadido: "En este momento no puedo más que asegurar que el objetivo se mantiene". El mandatario gallego sí ha garantizado este martes que esa eventual reapertura de la hostelería en Galicia a comienzos de diciembre se basará en una decisión estrictamente clínica y no política sobre la pandemia de Covid-19.

En declaraciones en Vigo, Feijóo ha indicado que una vez se cumplan cuatro semanas desde la aplicación de nuevas restricciones al 60 % de la población de Galicia, a comienzos de diciembre, se podrán evaluar "los impactos" de estas medidas y ver "qué decisiones podemos tomar" respecto a la evolución de la pandemia.

"Ya me gustaría poder anunciar cosas positivas en la primera semana de diciembre. Desconozco los anuncios que podremos hacer y todavía nos quedan dos semanas antes de poder tomar decisiones, que serán clínicas, no políticas", ha aseverado, igual que cuando se le pidió a la hostelería "un esfuerzo".

Preguntado por qué entiende por "salvar la Navidad" y por las discrepancias verbalizadas por varios epidemiólogos, Feijóo ha esgrimido que "si no pedíamos el esfuerzo en noviembre a la hostelería no íbamos a poder garantizarle a ese sector el mes de diciembre".

De la misma manera, ha dicho que lo que se buscaba con las medidas en vigor era disminuir la presión hospitalaria en noviembre "para tener mayor disponibilidad en diciembre, y no al contrario".

Ha abundado en que de no haber actuado y se hubiera dejado que la curva de nuevos contagios de coronavirus prosiguiese con la misma intensidad que en la segunda quincena de octubre habría supuesto "una tensión enorme" en las plantas de hospitalización y en las UCI.

"Si podemos o no podemos salvar la Navidad desde el punto de vista de la hostelería y de la restauración, y de mantener el comercio abierto, como lo tenemos ahora, lo veremos a principios de diciembre", ha insistido Feijóo, y ha añadido: "en este momento no puedo más que asegurar que el objetivo se mantiene".

"Pero no podemos garantizar nada más que seguir trabajando como hasta ahora y ver que las cosas van un poco mejor que en octubre", ha agregado Feijóo, quien ha valorado dos datos sobre la evolución de la pandemia.

Así ha destacado tanto el descenso de la ratio de positivos por PCR realizada, en torno al 6 y 6,5 %, cuando llegó a rebasar el 8 %, como que la cifra de altas supera a la de nuevos contagios.

Para Feijóo aún "es pronto para hacer una evaluación concreta" del efecto de las restricciones en vigor y "probablemente la semana que viene será muy importante" para avanzar en el pronóstico de la situación sanitaria en Galicia, ha dicho.

Ha prometido "seguir trabajando con rigor, con esperanza pero con realismo", en tanto en cuanto "hay algunos que señalan que en algunas zonas de España podemos estar ya en la tercera ola" de contagios. "Vamos a ver cómo finalizamos la segunda en Galicia antes de aventurar qué puede ocurrir en las próximas semanas", ha concluido.

En cuanto al horizonte que dibujan los avances de las diferentes vacunas contra la Covid-19 en las que se está trabajando en todo el mundo, ha valorado que Biofabri ya está produciendo una de ellas y ha confiado en que en el primer semestre de 2021 haya dosis para suministrarlas a la población.