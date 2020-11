Cada hora un sanitario se contagia de Covid-19 en Galicia y ya suman 1.529 positivos en la segunda ola

La media de contagios de Covid-19 entre los sanitarios gallegos es de algo más de uno cada hora, según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad con fecha 13 de noviembre. En la Comunidad se han infectado 1.529 profesionales en la segunda ola de la pandemia, casi un tercio de ellos en los últimos quince días: 433 personas, frente a 196 en la última semana. España suma ya 29.351 contagios entre estos profesionales en la segunda oleada, de los que 2.206 fueron notificados los últimos siete días. Un dato muy similar a la semana anterior, pero de menor impacto que los de la primera ola de la pandemia (unos 50.000 sanitarios a nivel nacional) y con una incidencia similar a la de la población en general, según la valoración del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Desde que comenzó la pandemia, se han infectado a nivel nacional 79.771 sanitarios y hasta el pasado 5 de junio fallecieron 63, a tenor de la última información proporcionada por el Ministerio de Sanidad. España acumula un total de 1.458.591 casos de coronavirus confirmados por PCR, con lo que el 5,46% de estos contagios corresponden a personal sanitario. El número total de fallecidos suma 40.769 decesos. Por comunidades, Castilla y León es la autonomía que más contagios de sanitarios notificó la última semana con 239 casos positivos, seguida por Andalucía, con 221; Aragón, con 202; Galicia, con 196; Comunidad Valenciana, con 184; Murcia, con 168 y Castilla-La Mancha, con 160.

El informe indica que más de la mitad de los infectados entre el 11 de mayo y el 12 de noviembre trabajan en centros sanitarios (17.394) y otras 8.765 personas contagiadas son personal de centros sociosanitarios, mientras que otros 3.103 trabajadores pertenecen a otro tipo de centros.

Se desconoce el ámbito donde se infectaron al menos 10.758 profesionales, lo que supone que no se sabe el origen del 40% de los casos detectados durante los últimos seis meses. De hecho, de los 17.394 contagios registrados en el personal de centros sanitarios, (hospitales y centros de salud fundamentalmente) 3.670 contagios se originaron en el propio centro, otros 2.753 en el ámbito laboral, 2.437 en los domicilios de los propios profesionales y en otros 7.054 casos el ámbito probable de contagio es "desconocido". Un porcentaje similar al que se da entre el personal de centros sociosanitarios.

La acumulación de contagios de Covid-19 entre el personal sanitario por autonomías, hasta el pasado 12 de noviembre, la lidera Cataluña con 3.495 casos; seguida por Castilla y León con 3.490; la Comunidad Valenciana, 2.910; Castilla-La Mancha con 2.770; Andalucía, 2.762; Madrid con 2.742 contagios, Aragón con 2.022, Navarra con 1.943; Murcia con 1.562 y Galicia con 1.529.

Precisamente durante los últimos quince días se ha incrementado el número de profesionales infectados, lo que contrasta con las polémicas palabras de Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, que llevaron al Consejo General de Colegios de Médicos -excepto el de Cataluña- a solicitar su cese "por su incapacidad manifiesta y prolongada" a lo largo de la evolución de la pandemia, y pedir una rectificación pública por sus últimas declaraciones.

En concreto, Simón manifestó que el "mejor" comportamiento de los sanitarios en esta segunda ola, reduce el número de contagios: "Los sanitarios tienen un mejor comportamiento evitando contagiarse fuera de su espacio de trabajo", manifestó con el consiguiente enfado de los colegios médicos.

El coordinador del Centro de Alertas no va dimitir. Fernando Simón incidió ayer en que los médicos están "en su derecho" de pedir su dimisión, si bien ha descartado que vaya a dimitir ya que son sus "jefes" los que deben decidir mantenerle o no en el puesto.

En una entrevista en TVE, expuso que ser portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, no es un puesto que nadie quiera conservar: "No se crean que esto es un regalo, es un puesto en el que se lleva uno todas las responsabilidades, tiene muchos sinsabores". Insistió en que: "Soy un servidor público, tengo un puesto de funcionariado y me debo a mi cargo y a mi puesto", y añadió que "mientras me mantengan en el puesto haré mi trabajo lo mejor que sepa". El ministro Illa defiende a Simón: "Es un servidor público ejemplar y tiene todo mi apoyo".