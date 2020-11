La Xunta impulsa un nuevo modelo de residencias para mayores

El presidente de la Xunta anuncia que se intensificarán los cribados en las residencias de mayores de Galicia con más test PCR y de antígenos, y se valorará también la opción de los de saliva cuando las circunstancias de los residentes lo permitan

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha asegurado este martes en Lugo que la Xunta de Galicia trabaja en un "nuevo modelo residencial" para las personas mayores y ha rechazado "una intervención sumarísima" de los centros de titularidad privada.

Este compromiso lo ha trasladado tras críticas de la oposición, tanto por parte del PSOE como del BNG, al Gobierno gallego por no haberse anticipado a los contagios en los centros de mayores, la mayoría de titularidad privada.

"La Xunta de Galicia va a continuar trabajando en ese nuevo modelo residencial de personas mayores, que es un modelo de residencias perfeccionado y ya estamos elaborando ese nuevo modelo y lo estamos haciendo de la mano de las autoridades sanitarias. Un nuevo paso en este modelo residencial tiene que pasar por una mayor coordinación sociosanitaria", ha destacado la conselleira.

En este sentido, ha incidido en que en estos momentos "de pandemia sanitaria, que son momentos muy complicados", hay que "pensar en trabajar con la oposición (nacionalistas y socialistas) de la mano para ayudar a todas esas personas mayores".

Además, ha apelado a la necesidad de "hacer esos cribados quincenales, también con los trabajadores, continuar visitando todas las residencias de Galicia para que tengan bien hechos esos planes de adaptación o esos planes aplicados a cada uno de los centros".

Dicho todo esto, Fabiola García ha afirmado que por parte de la Xunta descartan "la intervención sumarísima del cien por cien de las residencias de Galicia", porque, ha abundado, "en estos momentos el 98 por ciento de las plazas de residencias de personas mayores están libres de Covid".

"Lo que hay que hacer es continuar apoyando las residencias de Galicia, continuar cuidando a las personas mayores y continuar trabajando conjuntamente para que todas las personas mayores puedan salir adelante", ha concluido.

FISCALÍA

Fabiola García ha prometido que la Xunta "va a cumplir su deber" y dará "respuesta" a "todos los requerimientos" que haga la Fiscalía Superior de Galicia en el marco de las diligencias que ha abierto sobre la residencia de Salvaterra de Miño (Pontevedra).

En declaraciones a los medios durante una visita al antiguo local de la Asociación de pais ou titores de persoas con discapacidade intelectual de Lugo (Aspnais), la conselleira ha asegurado que su departamento "ya" mandó "toda la documentación" que solicitó el Ministerio Público al abrir estas diligencias de oficio, lo que ha ocurrido a raíz de una denuncia presentada por el Defensor del Paciente.

En este contexto, la titular de Política Social ha prometido que el Gobierno gallego, que intervino este centro de ancianos a finales de octubre por un importante brote de COVID-19, va a "cumplir su deber" y continuará "enviando a la Inspección de los servicios sociales y a la Inspección de los servicios sanitarios" para que todas las residencias "continúen cumpliendo la normativa".

Sobre el caso concreto del geriátrico de Salvaterra, García ha recordado que la intervención se produjo "luego de ver las pruebas que se realizaron tanto a trabajadores como residentes" y que arrojaron más de un centenar de positivos.

"Las consellerías de Sanidade y de Política Social tomamos la decisión de intervenirla con un único objetivo: cuidar, atender y sanar a las personas mayores", ha recalcado.

UNA INSPECCIÓN "INMEDIATA"

De hecho, Fabiola García ha relatado que hace una semana Política Social conoció "por parte de los medios de comunicación" la existencia de una denuncia del colectivo Trega (Traballadoras de Residencias de Galicia) trasladada "exteriormente" y que, "una vez que la denuncia llegó", se envió "inmediatamente" a la residencia "una inspección sanitaria y una inspección de servicios sociales".

Así, la conselleira ha sugerido que serán precisamente estos inspectores de servicios sociales "los que digan qué actuación" tiene que acometer la Xunta y "los que propongan o no la apertura de un expediente sancionador si es que hubiese alguna irregularidad".

No en vano, ha confirmado que tanto la Consellería de Política Social como la de Sanidade remitieron al geriátrico "más de 50 profesionales" a modo de refuerzo con el objetivo de "cuidar a las personas mayores".

CRIBADOS

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este martes que se intensificarán los cribados en las residencias de mayores de Galicia con más test PCR y de antígenos, y se valorará también la opción de los de saliva cuando las circunstancias de los residentes lo permitan.

Feijóo ha señalado en declaraciones a los medios en Vigo que son precisamente los cribados entre todos los trabajadores de las residencias y aleatorios entre los 25.000 usuarios que hay en Galicia los que están permitiendo detectar los brotes en estos centros, la mayoría entre personas asintomáticas.

"Los cribados son fundamentales. No es que los vamos a dejar de hacer, sino que los vamos a intensificar", se ha comprometido Feijóo, que Ha garantizado que Galicia va a "insistir y persistir" para ser una de las comunidades autónomas cuyo número de fallecimientos entre usuarios de residencias sea menor.

"Lo cual no significa que estemos contentos ni satisfechos con la situación" actual en los geriátricos, ha añadido.

Es más, cree que "hay mucho que mejorar" y que "el hecho de que estemos mejor que los demás no significa que estemos en la solución y la situación óptima. Vamos a seguir mejorando y testeanto. No vamos a parar ni dar una vida por perdida", ha cerrado.