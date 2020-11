Celaá reprocha al PP que el español no fue vehicular en la enseñanza hasta 2013

La ministra de Educación, Isabel Celaá, reprochó ayer al PP que las leyes de educación nunca han recogido que el castellano fuese una lengua vehicular en la enseñanza hasta la ley Wert de 2013, por lo que instó a la oposición a dejarse de "catastrofismos".

"En época de su presidente de Gobierno, ¿el castellano era vehicular? Dígamelo, por favor", formuló Celaá al senador popular por A Coruña Miguel Lorenzo, que preguntó a la ministra por la inclusión en el proyecto de ley de la eliminación de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado y lengua vehicular en la enseñanza. "Ah, ¿sí? Pues no lo ponía en ninguna ley", echó en cara la ministra al ver que el senador asentía con la cabeza.

Reproche

"¿Me va a decir usted a mí que desde 1978 hasta 2013, año en que se sitúa el termino vehicular en la Lomce, el castellano era vehicular? ¿Con gobiernos de UCD, con gobiernos del PP, con gobiernos del PSOE, era el castellano vehicular? ¿Sí o no? No lo ponía en ninguna ley", defendió ligeramente alterada.

La ministra reflexionó que si "no supuso nada" que la Lomce (la también denominada ley Wert), ley actualmente vigente en España, incluyese que el castellano fuese vehicular, por qué entonces iba a suceder nada ahora si se vuelve a retirar de la ley educativa.

En cualquier caso, el senador reprochó a la ministra que con esta cuestión habrá consecuencias "muy graves" para los castellanoparlantes de Cataluña, los cuales se sienten "muy desprotegidos". Lorenzo recordó a Celaá cómo este tema ha ido a parar a los tribunales en múltiples ocasiones, los cuales dictaron que se debía imponer un 25% de las clases en castellano. "Y ahora se encuentran con que no tienen apoyo legal porque suprimen de la Ley esto", criticó. En su opinión, esto supone "el mayor apoyo al procés y a la independencia" catalana.

En su turno de réplica, Celaá afirmó que "las lenguas son para las personas y no al revés", cuando el PP, a su juicio, "a lo largo de la historia, las ha utilizado como controversia política". "Si antes, hasta el 2013, no era vehicular y no lo pusieron, sería porque no era necesario", insistió.

El diario El Mundo informó ayer de que la Real Academia Española (RAE) prepara un manifiesto en el que defiende al español como lengua. Según este mismo periódico, la institución trabaja en estos momentos en la redacción de un comunicado, si bien fuentes del organismo consultadas reiteraron que no guarda relación con la reforma de la norma educativa.

La RAE se cuela en el debate

"Es cierto que la RAE va a escribir un comunicado, pero no será sobre la ley objeto de debate estos días, sino sobre la importancia del español como lengua", señalaron estas mismas fuentes a la agencia de noticias Europa Press, aplazando hasta mañana, jueves, la publicación de este documento.

El contenido del comunicado "no existe porque aún no se ha elaborado", y, una vez se conozca su redacción, será sometido a votación en el habitual pleno de los jueves con todos los académicos. Otra institución como el Cervantes sí se ha pronunciado al respecto de esta ley, a través de su director, Luis García Montero, durante una comparecencia en el Congreso en la que se mostró "convencido" de que la reforma "favorecerá la integración y el bilingüismo más que perseguir el español".