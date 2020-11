Los ingresados por Covid se duplicaron en A Coruña durante la última quincena

Aunque la curva de contagios de SARS-CoV-2 parece contenerse, a tenor de los datos de los últimos dos días, la presión hospitalaria se mantiene en el área sanitaria de A Coruña y Cee, donde ayer había 162 enfermos ingresados por Covid. Las unidades de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario (Chuac) (29) y del Quirón (2) albergan a una treintena de esos pacientes, aquellos cuyo estado reviste mayor gravedad. Son los mismos que el lunes, pero casi un 20% más que hace una semana (26) y más de doble si se echa la vista quince días atrás, cuando había 14 afectados por el cuadro clínico desencadenado por el SARS-CoV-2 en las UCI coruñesas. La cifra actual de enfermos en esa situación es equiparable a los datos que se registraron en la segunda semana de abril, en pleno inicio de la desescalada, tras haber alcanzado el pico máximo de ingresados el día 3. En esa jornada, la UCI del edificio principal del Chuac llegó a acoger a 53 pacientes Covid.

El aumento de las hospitalizaciones por Covid, tanto en planta como en críticos, se ha empezado a notar en los quirófanos del centro de As Xubias, aunque la situación actual poco tiene que ver, de momento, con lo vivido durante la pasada primavera, cuando la actividad asistencial quedó prácticamente paralizada por la pandemia y solo se atendían los casos urgentes y las cirugías de prioridad 1, como las intervenciones oncológicas o los trasplantes que no podían esperar. El reto de la dirección médica del área sanitaria coruñesa en esta segunda ola es mantener al máximo la actividad quirúrgica, tal y como avanzó recientemente, a este diario el responsable de Procesos Asistenciales, el neumólogo Pedro J. Marcos. "Nuestro objetivo es mantener al máximo toda la programación. No obstante, sí hemos tenido que frenar algunas operaciones de prioridad 2 y 3 que se realizaban por las tardes", apuntaba el doctor Marcos. Fuentes de la gerencia reconocieron ayer de nuevo a este diario que el aumento de las hospitalizaciones está obligando a "posponer" algunas operaciones, aunque "pocas". El continuar así o tomar otras medidas dependerá de "cómo evolucionen los ingresos", apuntaron las mismas fuentes.

Durante la primera ola de la pandemia, el Servicio de Anestesia y Reanimación (REA) del Chuac fue un puntal clave, junto con las UCI, en la atención de los pacientes con Covid con un estado clínico más grave. Ese servicio hospitalario cuenta con dos unidades posquirúrgicas, una de estancia corta para pacientes que acaban de ser intervenidos y que se tienen que recuperar de la anestesia, y otra destinada a albergar a enfermos igual de graves que los que ingresan en una UCI convencional, pero recién salidos de quirófano (trasplantados, pacientes cardiotorácicos, etc...). Durante la pasada primavera, esta unidad recibió a pacientes con SARS-CoV-2. Por ahora, sin embargo, mantiene su actividad normal, aseguraron desde la dirección médica. "De momento no se ha activado la Unidad de REA para pacientes Covid", apuntaron.