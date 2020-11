Enfermeros y médicos de Primaria denuncian "caos" en la citas para vacunarse contra la gripe

"La situación es caótica. Está siendo la peor campaña de vacunación contra la gripe que recordamos en años. No hubo previsión, no se contó con los profesionales para organizarla, todo es a golpe de decreto y de complicarnos el día a día. Se está mareando a los pacientes, y estamos empleando el triple de tiempo para no hacer nada". Así de contundente se muestra el presidente de la Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria (Agefec), Álvaro Carrera García, al hacer balance del primer mes de la campaña de vacunación contra la gripe estacional, que para la población en general arrancó el pasado 13 de octubre -el personal sanitario empezó a inmunizarse una semana antes, el 5-. Hace apenas diez días, este profesional, que ejerce su labor en el centro de salud Valle Inclán de Ourense, ya alertaba en las páginas de este diario de la existencia de problemas de suministro de dosis en algunos ambulatorios de todas las áreas sanitarias gallegas, que estaban obligando a "descitar" a pacientes no incluídos en los grupos de riesgo por "carecer de suficientes dosis". Desde entonces, la situación "empeoró el doble o el triple", advierte.

Y es que la cancelación de citas para vacunarse por los problemas de suministro ha empezado a afectar, también, a menores de 65 años que sí estarían incluidos en grupos de riesgo, como diabéticos o hipertensos, según refirieron varios afectados ayer a este diario.

Carrera García expone que, recientemente, los enfermeros de Atención Primaria recibieron una "instrucción" por parte de la Consellería de Sanidade sobre cómo han de proceder a la hora de solicitar las dosis. "No vale con nuestra palabra. Tenemos que citar a los pacientes que están pendientes sin comunicárselo, de manera que cuando entran en el sistema ven que están convocados, o les llega un SMS o un correo electrónico con la hora y el día de la cita, pero nadie los avisó. Quieren que lo hagamos así para suministrarnos las vacunas que nos van a hacer falta, pero no podemos informarles de que tienen esas citas casi hasta última hora, porque no les podemos garantizar que las dosis nos lleguen ese día. Es absolutamente kafkiano", subraya el presidente de Agefec.

A las quejas de los enfermeros de Atención Primaria se unieron ayer los médicos de ese nivel asistencial, en concreto, la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) denunció que las dosis de la vacuna contra la gripe llegan "a cuentagotas" a los centros de salud y que el personal de Enfermería "las tiene que guardar con los nombres de los pacientes de riesgo para que nadie las utilice". Al resto de ciudadanos que solicitan la vacuna y que no pertenecen a los colectivos más vulnerables, aseguran desde Agamfec, se les emplaza a pedir cita "a partir del día 24", aunque haya "dudas" de que para entonces "pueda haber dosis" para ellos.

En respuesta a las denuncias de "falta de dosis" de la vacuna contra la gripe por parte de enfermeros y médicos de Atención Primaria, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, aseguró ayer que se "está priorizando" a los mayores de 65 años, y aseguró que las unidades de la vacuna "continúan llegando" a los centros de salud de Galicia". García Comesaña afirmó que, cuando haya "dosis suficientes" para todos los ciudadanos, se procederá a su vacunación, pero insistió en que, "ahora mismo", se está dando prioridad a la "población de riesgo". El titular del depatamento autonómico recordó que el "el objetivo" de la campaña era inmunizar precisamente, a los colectivos más vulnerables ante la infección.

Fuentes de Sanidade citadas por Europa Press indicaron, con respecto a la vacuna Influvac tetra -destinada a los menores de 65 años--, que hasta el día de ayer se habían suministrado en los puntos de vacunación de la comunidad gallega un total de "321.694 dosis", de las que están registradas como administradas "258.413", por lo que "todavía habría en los centros sin utilizar 63.281 dosis".

Sobre la vacuna que se administra a los mayores de 65 años, las mismas fuentes de Sanidade apuntaron que, "en los almacenes centrales de las áreas sanitarias" había ayer un stock de "68.709 dosis" . Desde el departamento que dirige García Comesaña apuntaron que se ha "reorganizado" la distribución de las vacunas disponibles para lo que resta de campaña, con el objetivo de "adaptar las reservas existentes a las necesidades de los centros".