Ingenio coruñés al 'rescate' de la salud global

"La pandemia ha traído a la palestra lo importante que es la inversión en ciencia. Quizás no supone para nuestros gestores políticos cortar una cinta al cabo de dos años, pero hay que coincienciar a la población de que financiar I+D no es tirar el dinero. Va en beneficio de nuestra salud y de la de todos. Una sociedad que se quiere considerar moderna y avanzada tiene que cuidar a sus investigadores. Sin ciencia, no hay futuro". Con estas palabras, Ignacio Rego Pérez, investigador Miguel Servet del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), reivindica la labor que, desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por SARS-CoV-2, están realizando los científicos, volcando sus conocimientos para intentar buscar soluciones al gravísimo problema al que nos enfrentamos.

En el actual contexto de emergencia sanitaria, en plena escalada de contagios y hospitalizaciones por Covid, la Xunta inyectará fondos a más de una veintena de investigaciones, incluidas cuatro del Inibic -una de ellas dirigida por el propio Rego-, a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y de la Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS). Proyectos que persiguen impulsar la investigación traslacional (que se traduzca de forma eficaz y rápida en aplicaciones clínicas y redunde en beneficio de la salud) relacionada con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus: desarrollo de un kit para detectar la carga viral de los pacientes a través del teléfono móvil, estudios farmacogenéticos, búsqueda de biomarcadores predictivos de la evolución de infección... Ingenio coruñés, en definitiva, al rescate de la salud global.