EEUU autoriza de emergencia el uso del fármaco que tomó Trump para tratar el Covid

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos dio ayer la autorización de emergencia a Regeneron, el medicamento para tratar el coronavirus conocido popularmente tras ser utilizado para tratar al presidente estadounidense, Donald Trump, cuando contrajo esta enfermedad. Este tratamiento consiste en lo que se conoce como un cóctel de anticuerpos y los estudios han mostrado que su aplicación temprana mejora la condición de los pacientes.

La autorización fue emitida para tratar a pacientes de más de 12 años que tengan posibilidades de desarrollar síntomas graves y que no estén ni hospitalizados, ni necesiten oxígeno, aseguró The New York Times.

Trump prometió tras salir del hospital que garantizaría el acceso gratuito a este fármaco. La empresa ha recibido más de 500 millones de dólares del Gobierno federal estadounidense (421,7 millones de euros aproximadamente) y las 300.000 primeras dosis serán gratuitas en ese país.