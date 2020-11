La Xunta confecciona un curso telemático para los docentes sin máster contratados

La posibilidad de contratar a docentes que carecen de máster de profesorado ante la falta de efectivos fue una medida muy criticada por diferentes sectores educativos. En Galicia, a 830 de los cerca de 15.000 inscritos en estos listados les falta ese título habilitante. Por ello, la Consellería de Educación ha confeccionado un plan de formación para que aquellos que sean contratados conozcan mejor el funcionamiento del sistema educativo, en un contexto en el que acaba de aprobarse la ley Celaá, que la Xunta dice que aplicará "en lo básico".

La Consellería elaboró una serie de instrucciones y módulos formativos destinados, precisamente, a dar "unas herramientas pedagógicas básicas y mínimas" a aquellas personas que lleguen impartir docencia y que se encuentren en esta situación, lo que valoró como "un plus de garantía".No obstante, según destacó el conselleiro, Román Rodríguez, esta contratación "no tendrá un impacto significativo", ya que en todo caso sería "excepcional" y se limitaría a casos muy concretos, solo cuando no exista otra persona que sí cuente con el máster o equivalente y no consolidará derecho en el listado.

De las 49 especialidades impulsadas el pasado verano, la semana pasada quedaban abiertas únicamente ocho: cinco de ESO (Física y Química, Música, Tecnología, Lingua Galega e Informática) y tres de FP. Ahora, hay siete en esta situación, comentó Rodríguez.

El objetivo de esta formación es "garantizar" la calidad del sistema y poner a disposición del docente sin máster todos los recursos que necesitará para llevar a cabo su papel en el aula. Los contenidos de estos materiales se llevarán a cabo al mismo tiempo que la actividad docente y de forma telematica, a través de una plataforma. El curso estará formado por cinco módulos y en él también se abordará la adaptación de la enseñanza a la pandemia.