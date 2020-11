La Federación Provincial de ANPAs de Colexios Públicos de A Coruña denuncia la falta de información de las familias tanto sobre la incidencia del coronavirus en los centros escolares como los protocolos que deben seguir los alumnos que den positivo o tengan que guardar cuarentena en sus casas. Una encuesta realizada a 1.300 familias revela, según la entidad, que la información que reciben sobre los criterios de aislamiento, la formación online o la existencia de dispositivos para la educación virtual es "ínfima, por no decir inexistente".

Los datos de la encuesta indican que al menos la mitad de las familias aseguran no haber recibido ningún tipo de información del centro, datos que desagregan en diferentes categorías. "Casi la mitad no saben a quienes confinaron en el centro ni porqué; un 70% desconoce si este confinamiento se extendió a las actividades extraescolares, al comedor o al transporte; el mismo porcentaje no se sabe si se les hicieron o no pruebas PCR a los contactos y la mitad reconoce que no se les informó del protocolo a seguir en caso de confinamiento", indican desde la Federación.

La entidad que aglutina a las ANPA de colegios públicos de A Coruña lamenta además que pese a que un 25% de los encuestados reconoce que, en caso de confinamiento, "carece en su hogar de accesibilidad o dispositivo por hijo para el seguimiento de las clases en horario espejo", el porcentaje de quienes desconocen si los alumnos confinados reciben clases telemáticas es del 75% y sube al 90% cuando se pregunta si sabe si el centro les facilita dispositivos en caso de no tener en su domicilio.

Pese a todo, un 76% de familias cree que los centros educativos cumplen con los protocolos antiCovid aunque solo para el 48% las medidas sanitarias implementadas son "suficientes".

Tras los resultados de esta encuesta y con las experiencias vividas por la Federación, la entidad solicitará a la Xunta que los centros informen a las familias de los criterios específicos de aislamiento, que se dote de medios telemáticos a los alumnos en cuarentena, que se instalen cámaras web en las aulas para facilitar el seguimiento telemático de las clases cuando se está confinado, formación al profesorado en la educación virtual e información a las ANPA de los protocolos a seguir.